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    • Контракт Роналду с «Реалом» будет пересмотрен по окончании сезона

    Контракт Роналду с «Реалом» будет пересмотрен по окончании сезона

    Состоялась встреча, на которой президент «Реала» Флорентино Перес и нападающий Криштиану Роналду договорились о пересмотре финансовых условий контракта игрока, сообщает Cope. Стороны приступят к обсуждению деталей этого вопроса по окончании текущего сезона.

    Известно, что португалец недоволен тем, что зарабатывает меньше нападающего «Барселоны» Лионеля Месси и форварда «ПСЖ» Неймара. После получения пятого «Золотого мяча» в этом году он объявил о желании пересмотреть свой действующий контракт с «королевским клубом».

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.12.2017 09:43
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    Комментарии (4)
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    grafff
    1513839490
    вон его из клуба
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    bset
    1513840765
    С одной стороны, капризы. А с другой стороны, если себе не выбьешь деньги, то они пойдут в карман кому-то другому.
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    qawzsexdr
    1513845563
    Начал готовиться к смене клуба, а может просто жадность
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    ologreds
    1694991693
    numo529841
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