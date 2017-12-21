Контракт Роналду с «Реалом» будет пересмотрен по окончании сезона

Состоялась встреча, на которой президент «Реала» Флорентино Перес и нападающий Криштиану Роналду договорились о пересмотре финансовых условий контракта игрока, сообщает Cope. Стороны приступят к обсуждению деталей этого вопроса по окончании текущего сезона.

Известно, что португалец недоволен тем, что зарабатывает меньше нападающего «Барселоны» Лионеля Месси и форварда «ПСЖ» Неймара. После получения пятого «Золотого мяча» в этом году он объявил о желании пересмотреть свой действующий контракт с «королевским клубом».