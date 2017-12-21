Агент рекомендует Шюррле покинуть дортмундскую «Боруссию»

Футбольный агент Инго Хаспель, представляющий интересы нападающего дортмундской «Боруссии» Андре Шюррле, не видит будущего для своего клиента в этой команде.

«Андре хочет как можно чаще выходить на поле. В том случае, если ему не гарантируется игровая практика, то с его стороны было бы глупо не думать об уходе. Он сам должен решить, каким будет его будущее», – считает Хаспель.

Напомним, что в нынешнем сезоне Шюррле провел лишь четыре матча в Бундеслиге, отметившись в них одним результативным пасом.