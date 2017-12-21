Желудков: «Аргентинцы приехали в «Зенит» просто срубить бабла, с жиру бесятся»

Бывший полузащитник «Зенита» Юрий Желудков критически относится к легионерам петербургской команды из Аргентины. По его словам, эти футболисты приехали в Россию лишь ради финансовой выгоды.

«Девять желтых карточек Паредеса за 27 матчей за «Зенит» – это, конечно, много. Раньше после двух карточек мы пропускали матч. Получается, Паредес уже 4 матча точно бы пропустил из-за предупреждений, сидел бы на лавке. Девять карточек – это очень много для игрока такого амплуа!

Честно, когда не слежу за «Зенитом», мне на душе так становится хорошо. Паредес, Маммана – честно, говоря, мне до лампочки. Один стреляет там (Кокорин). Они бесятся с жиру, им ничего не надо. Они все уже сплавляют в команде друг друга. Деньги заработали, а больше никого ничего не волнует!

Маммана сказал, что не буду и не хочу русский язык учить. О чем идет речь, аргентинцы просто приехали сюда срубить денег и все. Манчини уже не знает, как убежать из «Зенита», хотя еще год не отработал.

Что касается Кокорина, то он мне совершенно безразличен. В Грозном он с метра выше ворот пробил. Ты остановись, куда несешься? Подойди спокойно к мячу, поставь ногу и забей – 1:0 выиграли бы у «Ахмата» и поехали домой!» – считает Желудков.

После 20-ти туров «Зенит» делит второе место в турнирной таблице РФПЛ со «Спартаком». Отставание от лидирующего «Локомотива» составляет восемь баллов.