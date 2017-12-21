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    • Желудков: «Аргентинцы приехали в «Зенит» просто срубить бабла, с жиру бесятся»

    Желудков: «Аргентинцы приехали в «Зенит» просто срубить бабла, с жиру бесятся»

    Бывший полузащитник «Зенита» Юрий Желудков критически относится к легионерам петербургской команды из Аргентины. По его словам, эти футболисты приехали в Россию лишь ради финансовой выгоды.

    «Девять желтых карточек Паредеса за 27 матчей за «Зенит» – это, конечно, много. Раньше после двух карточек мы пропускали матч. Получается, Паредес уже 4 матча точно бы пропустил из-за предупреждений, сидел бы на лавке. Девять карточек – это очень много для игрока такого амплуа!

    Честно, когда не слежу за «Зенитом», мне на душе так становится хорошо. Паредес, Маммана – честно, говоря, мне до лампочки. Один стреляет там (Кокорин). Они бесятся с жиру, им ничего не надо. Они все уже сплавляют в команде друг друга. Деньги заработали, а больше никого ничего не волнует!

    Маммана сказал, что не буду и не хочу русский язык учить. О чем идет речь, аргентинцы просто приехали сюда срубить денег и все. Манчини уже не знает, как убежать из «Зенита», хотя еще год не отработал.

    Что касается Кокорина, то он мне совершенно безразличен. В Грозном он с метра выше ворот пробил. Ты остановись, куда несешься? Подойди спокойно к мячу, поставь ногу и забей – 1:0 выиграли бы у «Ахмата» и поехали домой!» – считает Желудков.

    После 20-ти туров «Зенит» делит второе место в турнирной таблице РФПЛ со «Спартаком». Отставание от лидирующего «Локомотива» составляет восемь баллов.

    Источник: «Спорт уик-энд»

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    21.12.2017 06:18
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    Комментарии (48)
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    Приус
    1513846735
    Кто бы мог подумать?
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    maygli
    1513849769
    Дзюба не такой, он в Зенит не за деньгами пошёл.
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    Zenmaster
    1513850082
    Там и бить не надо было -- просто спокойно и грамотно ногу подставить(переправить) !!! И такое было не раз и не два -- реализация ниже плинтуса -- что говорит об уровне " мастерства" !!! Что будет после изменений лимита ??? -- по полю будут пешком ходить дорогостоящие "гастрики" ??? Зарплаты футболистам давно пора урезать -- большинство не по рангу получает !!! Манчини единственное что сделал -- поломал то что было -- ни чего при этом не создав !!! Его манёвры всё больше вызывают недоумение -- постоянная чехарда с составом , перестановки с фланга на фланг , неуважение к тем кто до его прихода играл годами на высоком уровне( всегда среди лидеров) , при нём вдруг оказались "не дееспособными " -- лавку полируют и вынуждены покидать команду !!! По мне так это он не подходит Зениту !!!
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    DOCTOR PENALTY
    1513853690
    Юрий, спасибо за откровенные слова. Хорошо бы их прочитать Фурсенко, а потом лично перевести Манчини.
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    игрок68
    1513853858
    если такой умный что же ты строем не ходишь ?
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    SPACE TRUCKIN
    1513856237
    некоторые леги в Зените получили конракт и перестали напрягаться особо...
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    dok66
    1513856315
    Так в Россию , за не большим исключением, все приезжают срубить бабла ! Чего нового сказал !
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    mamba9090909
    1513861797
    В Россию все едут срубить бабла.
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    Вомбат
    1513883446
    Откуда Желудков узнал, что думает Манчини? Неужели тот ему сам признался что мечтает удрать из Зенита? На каком языке? Но насчет аргентинцев он, похоже, прав. Достаточно сравнить как играли Паредес и Ригони в группе ЛЕ и в чемпионате. День и ночь.
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    ologreds
    1694991695
    numo529824
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