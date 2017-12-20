Ловчев: «За Карпиным тянется шлейф: он хороший, а все вокруг плохие»

Бывший футболист московского «Спартака» Евгений Ловчев дал характеристику новому главному тренеру «Ростова» Валерию Карпину. Ранее специалист работал на аналогичной должности в стане красно-белых.

«Хочу сказать о том, что мудрые тренеры никогда не сжигают за собой мосты, понимая, что с их уходом из данного клуба жизнь не заканчивается. А вот Карпин мосты сжигал. Во время его работы в «Спартаке» Леонид Федун как никто оберегал Валерия. После хода Карпина Федун озвучил огромную сумму, потраченную на трансферы при нем, а после ухода у них случилась перепалка в СМИ.

После ухода из «Мальорки» Карпин тоже не совсем лестно отзывался о руководителях клуба. И получается, что Карпин хороший, а все кругом плохие. И этот шлейф за ним так и тянется. И это не очень хорошее качество, которое ему, видимо, мешает выстраивать отношения», – отметил Ловчев.

Карпин работал в «Спартаке» с 2009 по 2014 годы.