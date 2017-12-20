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    • Ловчев: «За Карпиным тянется шлейф: он хороший, а все вокруг плохие»

    Ловчев: «За Карпиным тянется шлейф: он хороший, а все вокруг плохие»

    Бывший футболист московского «Спартака» Евгений Ловчев дал характеристику новому главному тренеру «Ростова» Валерию Карпину. Ранее специалист работал на аналогичной должности в стане красно-белых.

    «Хочу сказать о том, что мудрые тренеры никогда не сжигают за собой мосты, понимая, что с их уходом из данного клуба жизнь не заканчивается. А вот Карпин мосты сжигал. Во время его работы в «Спартаке» Леонид Федун как никто оберегал Валерия. После хода Карпина Федун озвучил огромную сумму, потраченную на трансферы при нем, а после ухода у них случилась перепалка в СМИ.

    После ухода из «Мальорки» Карпин тоже не совсем лестно отзывался о руководителях клуба. И получается, что Карпин хороший, а все кругом плохие. И этот шлейф за ним так и тянется. И это не очень хорошее качество, которое ему, видимо, мешает выстраивать отношения», – отметил Ловчев.

    Карпин работал в «Спартаке» с 2009 по 2014 годы.

    Источник: «Советский спорт»

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    20.12.2017 20:55
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    Комментарии (6)
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    mihail200606
    1513793486
    тааак... теперь рейнгольд, бубнофф и т.д. по списку...
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    Виктор12
    1513799698
    Последнее место работы Карпина в России – это «Торпедо» (Армавир). БЕЗОБРАЗНАЯ работа, команда ушла в НЕБЫТИЕ. До этого он вернулся из Испании, там тоже РАЗВАЛИЛ команду. Можно быть средним футболистом, но тренер – это совсем другая работа и обязанности. Ростов – футбольный город. Он видел много перепадов, последние УСПЕХИ связаны с Бердыевым. Бердыева нет – команда покатилась РЕЗКО вниз. Ростов разобрали на запчасти для усиления Зенита и Рубина. Конечно, у Карпина тяжёлая ноша и ЗРЯ он туда сунулся. Карпин уже "ответственно"-БЕЗОТВЕТСТВЕННО работал в Спартаке, а что из этого получилось - всем известно! Карпин всегда "ответственно"-БЕЗОТВЕТСТВЕННО относился к своей работе в «Торпедо» Армавир и что стало с командой все уже знают! Карпин, как всегда, "ответственно"-БЕЗОТВЕТСТВЕННО работал тренером в Испании и там развалил команду! Угадайте с первого раза, что будет с Ростовом при Карпине??? Правильно! ПРОВАЛ и РАЗВАЛ, а на большее Карпин не способен! Карпин не спаситель, а ВРЕДИТЕЛЬ!!! На ругани и матюках Карпина Ростов далеко не УЕДЕТ, а тренирует Карпин БЕЗОБРАЗНО! А какая тренировка такой и будет результат - БЕЗОБРАЗНЫЙ! Для тренерской работы у Карпина НЕ ХВАТАЕТ мозгов!!! Карпин умеет только ОРАТЬ и КРИЧАТЬ, да руками размахивать, а для этого БОЛЬШОГО ума не надо! Дмитрия Кириченко надо было НАЗНАЧАТЬ! От него толку в Ростове было бы больше, чем от Карпина. Будет Ростов стоять на вылет, пока ВНОВЬ не назначат Кириченко спасать, а Карпин не спаситель, а ВРЕДИТЕЛЬ!!! Там, в Ростове, СОВСЕМ с ума СПЯТИЛИ!!! Это ТОЧНО!!!
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    VikNMar
    1513804023
    Он хороший , но это не профессия , он ничего , ни где как тренер не выиграл ........
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    DOCTOR PENALTY
    1513804881
    Карпин противоречивый человек, но всё-таки очень способный, в Спартаке он это показа
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    Таганский
    1513806863
    Ну кто-то же должен быть дАртаняном..))
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    ologreds
    1694991696
    numo529796
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