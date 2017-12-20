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    • Пилиев: «Думбия на первой тренировке в ЦСКА ни разу не попал по воротам. Я и Мамаев сильно смеялись»

    Пилиев: «Думбия на первой тренировке в ЦСКА ни разу не попал по воротам. Я и Мамаев сильно смеялись»

    Бывший полузащитник московского ЦСКА Ника Пилиев рассказал о первой тренировке в составе красно-синих форварда Сейду Думбия. Она имела место в 2010 году.

    «Думбия я не сразу разглядел. Помню его первую тренировку: работали только те, кто не играл в предыдущем матче, били по воротам. И Сейду ни разу не попал – все в молоко! Мы с Павлом Мамаевым так смеялись... А Сейду оказался топ-форвардом! При том, что выглядел не на свои 23 или 25», – сказал Пилиев.

    Думбия провел за ЦСКА в РФПЛ 108 игр и забил 66 голов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.12.2017 20:09
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    Комментарии (3)
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    paracetamol
    1513837285
    А где он еще заиграл, скажи-ка Пилиев?
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    vladimir-7
    1513837858
    Сегодня день сказок от Пилиева.
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    ologreds
    1694991697
    numo529792
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