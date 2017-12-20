Пилиев: «Думбия на первой тренировке в ЦСКА ни разу не попал по воротам. Я и Мамаев сильно смеялись»

Бывший полузащитник московского ЦСКА Ника Пилиев рассказал о первой тренировке в составе красно-синих форварда Сейду Думбия. Она имела место в 2010 году.

«Думбия я не сразу разглядел. Помню его первую тренировку: работали только те, кто не играл в предыдущем матче, били по воротам. И Сейду ни разу не попал – все в молоко! Мы с Павлом Мамаевым так смеялись... А Сейду оказался топ-форвардом! При том, что выглядел не на свои 23 или 25», – сказал Пилиев.

Думбия провел за ЦСКА в РФПЛ 108 игр и забил 66 голов.