Флегонтов: «СКА-Хабаровск» прошедшие туры РФПЛ провел более чем достойно»

Бывший генеральный директор «СКА-Хабаровска» Олег Флегонтов дал оценку выступлению команды в первой части сезона РФПЛ. Он считает его достойным.

«Могу сказать одно: в первой части чемпионата мы выглядели более чем достойно. Практически все ребята пришли из Футбольной национальной лиги, не имея опыта игры в Российской футбольной Премьер-лиге, зная, что те недочеты, которые могут быть компенсированы в первой лиге, не прощаются в высшей.

Все футболисты бились, пластались и выкладывались на 100 процентов, но нам не хватило самого главного – мастерства. Даже новая «Лада Калина» не может соревноваться с подержанным «Мерседесом», – сказал Флегонтов.

Хабаровчане в турнирной таблице идут последними.