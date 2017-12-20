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    • Флегонтов: «СКА-Хабаровск» прошедшие туры РФПЛ провел более чем достойно»

    Флегонтов: «СКА-Хабаровск» прошедшие туры РФПЛ провел более чем достойно»

    Бывший генеральный директор «СКА-Хабаровска» Олег Флегонтов дал оценку выступлению команды в первой части сезона РФПЛ. Он считает его достойным.

    «Могу сказать одно: в первой части чемпионата мы выглядели более чем достойно. Практически все ребята пришли из Футбольной национальной лиги, не имея опыта игры в Российской футбольной Премьер-лиге, зная, что те недочеты, которые могут быть компенсированы в первой лиге, не прощаются в высшей.

    Все футболисты бились, пластались и выкладывались на 100 процентов, но нам не хватило самого главного – мастерства. Даже новая «Лада Калина» не может соревноваться с подержанным «Мерседесом», – сказал Флегонтов.

    Хабаровчане в турнирной таблице идут последними.

    Источник: ТАСС

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    20.12.2017 18:45
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