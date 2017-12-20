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    • Агент Оланаре: «Предложений от других команд по игроку нет. Он не думает об уходе из ЦСКА»

    Агент Оланаре: «Предложений от других команд по игроку нет. Он не думает об уходе из ЦСКА»

    Футбольный агент Атта Анеке, представляющий интересы нападающего ЦСКА Аарона Оланаре, оценил возможность ухода своего клиента из московского клуба зимой.

    Ранее сообщалось, что армейцы готовы продать 23-летнего нигерийца.

    – Оланаре останется в ЦСКА этой зимой или все же покинет команду?

    – Посмотрим, пока не знаю. Еще нет никакого решения.

    – Есть по нападающему предложения от других команд?

    – Пока нет. Мы договорились встретиться с Аароном после перерыва и обсудить, что будем делать дальше – искать команду или нет.

    – А на данный момент Оланаре к какому варианту склоняется?

    – Пока он не думает об уходе, у него все нормально с настроем. Но если все же придется покинуть ЦСКА, то проблем у него не возникнет.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.12.2017 16:11
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    Комментарии (17)
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    Чикомас
    1513784650
    Может поменяем его на Дзюбу...Уровень практически один...Хотя нет...У Дзюбы зарплата в два раза выше, пусть Газпром его содержит...
    Ответить
    OfaZavr
    1513786384
    у него конечно никаких проблем, это он проблема для клуба.
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    Сильвербой
    1513787622
    Зато бесплатно взяли!!!
    Ответить
    makson_klim
    1513788213
    он просто никому не нужен!
    Ответить
    Полная Канистра
    1513792526
    кормят спать уложат да деньги капают на карточку конечно у него настроение нормальное
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    ALEX ML
    1513798120
    Еще двухместную пальму ему купите
    Ответить
    Serjoga
    1513799944
    Он и играть "не думает"! Деньги платят, значит все нормально!
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    hellkid
    1513837320
    конечно он не думает об уходе, потому что некуда уходить, не нужен он никому, разве что в Арарат
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    sined1951
    1513862390
    Просто молодец!!!Живет и в ус не дует.
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    ologreds
    1694991697
    numo529773
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