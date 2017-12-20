Агент Оланаре: «Предложений от других команд по игроку нет. Он не думает об уходе из ЦСКА»

Футбольный агент Атта Анеке, представляющий интересы нападающего ЦСКА Аарона Оланаре, оценил возможность ухода своего клиента из московского клуба зимой.

Ранее сообщалось, что армейцы готовы продать 23-летнего нигерийца.

– Оланаре останется в ЦСКА этой зимой или все же покинет команду?

– Посмотрим, пока не знаю. Еще нет никакого решения.

– Есть по нападающему предложения от других команд?

– Пока нет. Мы договорились встретиться с Аароном после перерыва и обсудить, что будем делать дальше – искать команду или нет.

– А на данный момент Оланаре к какому варианту склоняется?

– Пока он не думает об уходе, у него все нормально с настроем. Но если все же придется покинуть ЦСКА, то проблем у него не возникнет.