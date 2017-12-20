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    • Промес: «Горжусь, что стал лучшим футболистом года в России»

    Промес: «Горжусь, что стал лучшим футболистом года в России»

    Полузащитник «Спартака» Квинси Промес поделился впечатлениями от получения звания лучшего игрока года в РФПЛ.

    Напомним, голландец был признан лучшим игроком чемпионата России 2017 года по версии газеты «Спорт-Экспресс». Опрос проводился среди тренеров, футболистов, журналистов и болельщиков при поддержке РФПЛ и РФС.

    «Горжусь, что стал лучшим футболистом года в России. Спасибо всем, кто голосовал за меня, и тем, кто поддерживал на протяжении года. Благодарен вам!» – написал Промес в инстаграме.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Instagram

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    20.12.2017 15:46
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    Комментарии (27)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Нострадамус_Саша
    1513791309
    Квинси - гордость российского Футбола !!!!!!!!
    Ответить
    O-Z
    1513792493
    Поздравляю нигера
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    Nico Tagliani
    1513798245
    лучший- ригони
    Ответить
    maygli
    1513805493
    Интересно поможет ли это ему, чтобы играть за сборную своей страны?
    Ответить
    Диктор
    1513833596
    И это верно.
    Ответить
    hellkid
    1513837248
    вспоминаю, как все смеяилсь после его покупки из Твенте. "10 лямов за ноунейма", "Спартак купил непонятно кого"... позатыкал рты всем, молодец)
    Ответить
    SPACE TRUCKIN
    1513840573
    на разных отрезках первой части ЧР лучше выглядели Кокорин,Фарфан и Промес...Кокорин подсел в последних турах,а благодаря двум последним игрокам их клубы выдали хороший результат в концовке...вся борьба впереди и Спартак ,как минимум,будет играть в ЛЧ в следующем сезоне...
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    Svoysvoemubrat
    1513847412
    Кандидатов нынче хватало.
    Ответить
    КАМПОСТЕР1
    1513863118
    что тут спорить,реально красавчик! не один год среди лучших ! отличный результат! поздравлям!!
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    ologreds
    1694991697
    numo529771
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