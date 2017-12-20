Промес: «Горжусь, что стал лучшим футболистом года в России»

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес поделился впечатлениями от получения звания лучшего игрока года в РФПЛ.

Напомним, голландец был признан лучшим игроком чемпионата России 2017 года по версии газеты «Спорт-Экспресс». Опрос проводился среди тренеров, футболистов, журналистов и болельщиков при поддержке РФПЛ и РФС.

«Горжусь, что стал лучшим футболистом года в России. Спасибо всем, кто голосовал за меня, и тем, кто поддерживал на протяжении года. Благодарен вам!» – написал Промес в инстаграме.