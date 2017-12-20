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    • Аленичев: «Не понимаю Манчини, требующего усиления. У «Зенита» такой состав, который должен претендовать только на первое место»

    Аленичев: «Не понимаю Манчини, требующего усиления. У «Зенита» такой состав, который должен претендовать только на первое место»

    Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев выразил мнение, что «Зенит» с текущим подбором игроков должен претендовать только на чемпионство.

    На данный момент петербургский клуб занимает второе место в турнирной таблице РФПЛ, отставая от лидера на восемь очков.

    – Вот смотрите, «Спартак» победил в предыдущем чемпионате. Если спросить, довольны ли болельщики, то они, конечно, скажут «да». А игра? Уверен, что некоторые скажут: «Могли выглядеть лучше, но мы рады, что есть результат».

    То же касается и «Зенита». Фанатов устроит первое место при любом футболе. Однако мое субъективное мнение – команда показывает не особенно зрелищную игру, поэтому не лидирует. Амбиции у клуба большие, там все говорят: «Мы возьмем титул».

    – Может быть, дело в том, что состав не то что укомплектован, а перенасыщен?

    – Это проблема. Для тренера головная боль, когда перебор исполнителей. При этом Манчини сам хотел многих приобрести. А потом кто-то из них перестает выходить на поле, и начинаются трения – мол, вы меня пригласили, а я сижу на лавке!

    И второе – даже если все будут играть, надо грамотно расставить футболистов. Это не так просто. Думаю, вопрос в том, что в группе атаки не каждый появляется на своей позиции. Кокорина вот на фланг отправляют, к примеру. Для Манчини это создает сложности, они только его. «Зенит» приобрел столько аргентинцев, все – кандидаты в сборную. И если лишаются практики, не исключены конфликты.

    – Понимаете Манчини, когда он говорит, что даже при такой селекции все равно нужно усиление?

    – Нет. Просто не могу. У «Зенита» такой состав, который должен претендовать только на первое место.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.12.2017 14:54
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    Комментарии (24)
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    OfaZavr
    1513785770
    да чего его понимать то лишь бы набрать побольше да и все не от тренерского таланта такие вещи делаются.
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    raritet
    1513789397
    многие до сих пор не могут понять, что главное на сегодняшний день в Зените-это бизнес вектор, под это и брали оптом аргентинцев , чтобы , надеясь через год-два продать , а места , как они , наверное предполагают, сами распределяться. А то , что это во многом напоминает : мы мир до основания разрушим, кто был никем,.....только подтверждает что "не той дорогой, товарищи пошли"////
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    Виктор12
    1513790171
    А Манчини хочет ЗАДАРМА получать зарплату в Зените, а игроки пусть сами по себе будут барахтаться в этой КУТЕРЬМЕ Манчини - с составом и новыми контрактами! Так Манчини с теми, что набрал не показывает результат! А как будет показывать с новыми??? Манчини решил РАЗОРИТЬ Зенит, а потом свалить с Зенита и всю вину, за проваленный сезон, валить на руководство! Пусть Манчини не валяет дурака. а РАБОТАЕТ, от обеда и до забора, за те деньги, что ему платят в Зените! А деньги НЕМАЛЫЕ и их надо отрабатывать, а НЕ САЧКОВАТЬ!!!
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    киришанин
    1513790515
    Манчини особо не парится,бабок у него много,мне кажется он только из за того что у нас чемпионат мира Зенит тренирует-чтобы быть на виду у мировых сми.
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    Taps
    1513791473
    Манчини давно остыл к России, хочет поскорее сбежать под любым предлогом.
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    paracetamol
    1513792216
    Не ной, Дима. Купил Зенит, но кого? 20-25-летних пацанов. А они нестабильны. Нужен хороший забивной нап!
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    raritet
    1513796133
    вроде и футболист и тренер, но такое говорит, как будто Зенит приобрел Коутиньо и вернул Халка. Это можно воспринимать только как издевку. Думаю, что лучше состава чем у Спартака в течении 2 сезонов нет ни у кого, даже у Локомотива. Так и хочется приколоть Алейничева: Зимой Зенит купит 30 малолетних аргентинцев в возрасте от 8 до 9 лет. Тут же реакция - да с таким составом нужно просто брать ЛЧ.
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    maygli
    1513807156
    Похоже там действительно причина внутренняя с пересыщением. Вот и Дзюба не играет :)))
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    makson_klim
    1513827192
    просто такие Аргентинцы!!!С дурной головы можно кого хочешь купить и сколько хочешь,на сколько деньги позволяют!!!А команды показали,что с Зенитом можно и нужно играть!!!
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    ologreds
    1694991698
    numo529766
    Ответить
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