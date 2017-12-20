Аленичев: «Не понимаю Манчини, требующего усиления. У «Зенита» такой состав, который должен претендовать только на первое место»

Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев выразил мнение, что «Зенит» с текущим подбором игроков должен претендовать только на чемпионство.

На данный момент петербургский клуб занимает второе место в турнирной таблице РФПЛ, отставая от лидера на восемь очков.

– Вот смотрите, «Спартак» победил в предыдущем чемпионате. Если спросить, довольны ли болельщики, то они, конечно, скажут «да». А игра? Уверен, что некоторые скажут: «Могли выглядеть лучше, но мы рады, что есть результат».

То же касается и «Зенита». Фанатов устроит первое место при любом футболе. Однако мое субъективное мнение – команда показывает не особенно зрелищную игру, поэтому не лидирует. Амбиции у клуба большие, там все говорят: «Мы возьмем титул».

– Может быть, дело в том, что состав не то что укомплектован, а перенасыщен?

– Это проблема. Для тренера головная боль, когда перебор исполнителей. При этом Манчини сам хотел многих приобрести. А потом кто-то из них перестает выходить на поле, и начинаются трения – мол, вы меня пригласили, а я сижу на лавке!

И второе – даже если все будут играть, надо грамотно расставить футболистов. Это не так просто. Думаю, вопрос в том, что в группе атаки не каждый появляется на своей позиции. Кокорина вот на фланг отправляют, к примеру. Для Манчини это создает сложности, они только его. «Зенит» приобрел столько аргентинцев, все – кандидаты в сборную. И если лишаются практики, не исключены конфликты.

– Понимаете Манчини, когда он говорит, что даже при такой селекции все равно нужно усиление?

– Нет. Просто не могу. У «Зенита» такой состав, который должен претендовать только на первое место.