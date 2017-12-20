Рамос: «Эль Класико – самая важная игра в мире. «Реал» обязан победить «Барселону»

Капитан «Реала» Серхио Рамос отметил важность предстоящего матча 17-го тура чемпионата Испании против «Барселоны». Напомним, встреча состоится в субботу на «Сантьяго Бернабеу» и начнется в 15:00 по московскому времени.

«Это будет отличный матч. У меня не хватит слов, чтобы описать Эль-Класико. Это самая важная игра в мире.

«Реал» обязан победить, чтобы остаться в гонке за чемпионство. Подходим ко встрече в хорошей форме», – заявил Рамос.

Стоит отметить, что «Реал» на данный момент отстает от «Барселоны» в турнирной таблице Примеры на 11 очков.