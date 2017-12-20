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    • Рамос: «Эль Класико – самая важная игра в мире. «Реал» обязан победить «Барселону»

    Рамос: «Эль Класико – самая важная игра в мире. «Реал» обязан победить «Барселону»

    Капитан «Реала» Серхио Рамос отметил важность предстоящего матча 17-го тура чемпионата Испании против «Барселоны». Напомним, встреча состоится в субботу на «Сантьяго Бернабеу» и начнется в 15:00 по московскому времени.

    «Это будет отличный матч. У меня не хватит слов, чтобы описать Эль-Класико. Это самая важная игра в мире.

    «Реал» обязан победить, чтобы остаться в гонке за чемпионство. Подходим ко встрече в хорошей форме», – заявил Рамос.

    Стоит отметить, что «Реал» на данный момент отстает от «Барселоны» в турнирной таблице Примеры на 11 очков.

    Источник: Goal.com

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    20.12.2017 12:23
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    Комментарии (11)
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    Alex3920486
    1513762987
    Обязан....Это все зависит от того, как будете играть, а обязательства, это на бумаге...
    Ответить
    insider_retro
    1513764497
    Можно задуматься о хорошем, но, возможно предстоит и огорчиться!...)) "У оптимистов сбываются мечты. У пессимистов — кошмары!.." (Джордж Бернард Шоу)
    Ответить
    Dimka_Foxy
    1513765582
    Хоть первый канал додумался купить права на трансляцию, а у супер спортивного канала видимо денег нет
    Ответить
    Татарин за ЦСКА
    1513766133
    Удачи конечно Мадриду.Буду болеть за Реал,но думаю всё таки Барселона не отдаст чемпионство
    Ответить
    acer2003
    1513770681
    Надеюсь, увидим настоящий футбол !!!
    Ответить
    LeoGut
    1513774160
    Ждем с нетерпением!
    Ответить
    САНЁК17
    1513781904
    Серёга ты там аккуратно,у них есть людоед,Марсело а ты аккуратно с Месси,он уважаемый чувак, нос ему не трож.
    Ответить
    Зенит 12
    1513841991
    Так оно и будет
    Ответить
    Mark68
    1513848193
    скорее всего будет ничья
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    ologreds
    1694991698
    numo529754
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