Источник: «Тоттенхэм» проявляет интерес к Луису Суаресу

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес потенциально может продолжить карьеру в Англии. Как сообщается, уругваец входит в сферу интересов «Тоттенхэма». «Шпоры» рассматривают нападающего в качестве замены Гарри Кейна, который уже летом может перебраться в один из топ-клубов Европы. Рыночная стоимость Суареса оценивается в 90 миллионов евро. Форвард имеет опыт выступлений в Англии, где защищал цвета «Ливерпуля».

В текущем сезоне Суарес провел в чемпионате Испании 13 матчей, в которых забил девять голов и отдал две результативные передачи.