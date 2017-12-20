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    Источник: «Тоттенхэм» проявляет интерес к Луису Суаресу

    Нападающий «Барселоны» Луис Суарес потенциально может продолжить карьеру в Англии. Как сообщается, уругваец входит в сферу интересов «Тоттенхэма». «Шпоры» рассматривают нападающего в качестве замены Гарри Кейна, который уже летом может перебраться в один из топ-клубов Европы. Рыночная стоимость Суареса оценивается в 90 миллионов евро. Форвард имеет опыт выступлений в Англии, где защищал цвета «Ливерпуля».

    В текущем сезоне Суарес провел в чемпионате Испании 13 матчей, в которых забил девять голов и отдал две результативные передачи.

    Источник: Don Balon

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    20.12.2017 10:31
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    Комментарии (4)
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    Killer_King
    1513755985
    Не вариант, ищите дальше
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    Nimnul
    1513758230
    Если он и перейдет,то в "Ливерпуль"
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    dinar7777dinar
    1513761781
    ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
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    ologreds
    1694991699
    numo529744
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