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    Аленичев: «Кокорин – суперигрок для чемпионата России»

    Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев дал оценку игровым качествам форварда «Зенита» Александру Кокорину. По мнению специалиста, этот футболист должен играть исключительно на позиции центрального нападающего.

    «Просто Кокорина поставили на позицию, для которой он рожден. Саша – центральный нападающий, с хорошей скоростью, дриблингом, ударом с обеих ног. Когда все хаяли Кокорина – «не забивает!» – его было жаль. Все эти истории… Это личная жизнь каждого. В свободное время футболист имеет право отдыхать так, как считает нужным.

    Так вот, я видел потенциал Кокорина, даже когда он переживал не лучшие времена. По своим данным для России это суперигрок! Понимаю: человек выходит там, где скажет тренер. Но Саше надо было найти место, где парень раскрылся бы. Это центр атаки. Рад, что это произошло. А характер у Кокорина нормальный. По-спортивному злой», — сказал Аленичев.

    Кокорин в текущем сезоне провел в чемпионате России 20 матчей, в которых забил 10 голов и отдал три результативные передачи.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.12.2017 07:42
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    Комментарии (9)
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    Диктор
    1513753088
    Ну все-Олень совсем запаршивел,заболел не на шутку.
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    Inks
    1513753634
    По делу сказал, молодец
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    Ruryu
    1513756543
    Пипец,10 голов в 20 матчах! Суперфорвард!!! Все "напы" Европы обзавидовались....
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    polt
    1513767416
    "Но Саше надо было найти место, где парень раскрылся бы. Это центр атаки. Рад, что это произошло." Его раскрытия хватило не надолго, в ноябре-декабре игра не шла. И если Кокорин для РФПЛ СУПЕРигрок, как низко оценивает уровень нашего чемпионата Аленичев. В мире таких суперов прорва.
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    кеша_КБ
    1513777263
    - в своём амлуа - возможно!, но в целом, я думаю - Промес!
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    игрок68
    1513784768
    хорошо сказал
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    Zenmaster
    1513785002
    Игрок конечно сильный , но на супер не тянет -- реализацию моментов подтянет -- тогда может быть !!!
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    sined1951
    1513865487
    Не понимаю, какой Кокорин супер если он толком не может зацепиться за мяч. Для сравнения возьмите Фарфана. По физическим данным он не превосходит Кокорина, но как он умеет укрыть мяч корпусом. Выбить или отобрать у него мяч без нарушения правил очень сложно. Если бы Кокорин это умел, тогда был бы супер.
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    ologreds
    1694991700
    numo529732
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