Аленичев: «Кокорин – суперигрок для чемпионата России»

Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев дал оценку игровым качествам форварда «Зенита» Александру Кокорину. По мнению специалиста, этот футболист должен играть исключительно на позиции центрального нападающего.

«Просто Кокорина поставили на позицию, для которой он рожден. Саша – центральный нападающий, с хорошей скоростью, дриблингом, ударом с обеих ног. Когда все хаяли Кокорина – «не забивает!» – его было жаль. Все эти истории… Это личная жизнь каждого. В свободное время футболист имеет право отдыхать так, как считает нужным.

Так вот, я видел потенциал Кокорина, даже когда он переживал не лучшие времена. По своим данным для России это суперигрок! Понимаю: человек выходит там, где скажет тренер. Но Саше надо было найти место, где парень раскрылся бы. Это центр атаки. Рад, что это произошло. А характер у Кокорина нормальный. По-спортивному злой», — сказал Аленичев.

Кокорин в текущем сезоне провел в чемпионате России 20 матчей, в которых забил 10 голов и отдал три результативные передачи.