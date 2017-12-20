Карпин обозначил основную задачу «Ростова» на нынешний сезон

Новый главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал вое назначение на пост. Как отметил специалист, на текущий сезон перед ним стоит задача удержать команду в РФПЛ.

«Мне позвонил президент «Ростова» Арташес Арутюнянц, предложил встретиться. Было несколько встреч, общались по шесть-семь часов. У президента клуба основательный и системный подход ко всему, что касается футбола и тренерской работы. Обсуждалось все до мелочей: тренировочный процесс, тактика, оборудование, тренерский штаб, физподготовка, реабилитация… Честно, был впечатлен тем, насколько глубоко человек погружен в футбол.

Задача – сохранить прописку в Премьер-Лиге с максимально возможным количеством очков. Нынешний сезон для «Ростова» – своего рода перезагрузка. Уже сейчас нам предстоит работа с прицелом не только на ближайшую перспективу, но и с оглядкой на следующий сезон», — сказал Карпин.

«Ростов» ушел на зимний перерыв, находясь на 10-м месте в турнирной таблице чемпионата России.