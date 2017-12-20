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    • Карпин обозначил основную задачу «Ростова» на нынешний сезон

    Карпин обозначил основную задачу «Ростова» на нынешний сезон

    Новый главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал вое назначение на пост. Как отметил специалист, на текущий сезон перед ним стоит задача удержать команду в РФПЛ.

    «Мне позвонил президент «Ростова» Арташес Арутюнянц, предложил встретиться. Было несколько встреч, общались по шесть-семь часов. У президента клуба основательный и системный подход ко всему, что касается футбола и тренерской работы. Обсуждалось все до мелочей: тренировочный процесс, тактика, оборудование, тренерский штаб, физподготовка, реабилитация… Честно, был впечатлен тем, насколько глубоко человек погружен в футбол.

    Задача – сохранить прописку в Премьер-Лиге с максимально возможным количеством очков. Нынешний сезон для «Ростова» – своего рода перезагрузка. Уже сейчас нам предстоит работа с прицелом не только на ближайшую перспективу, но и с оглядкой на следующий сезон», — сказал Карпин.

    «Ростов» ушел на зимний перерыв, находясь на 10-м месте в турнирной таблице чемпионата России.

    Источник: «Советский спорт»

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    20.12.2017 07:11
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    Комментарии (7)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    spartakuz
    1513744613
    Еще раз удачи тебе, Валерий Георгиевич!
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    VVM1964
    1513753469
    " Так себе " задачка , ну хотя бы в верхнюю половину таблицы пробиться .
    Ответить
    афоня72
    1513761879
    Ооочень широкий диапазон действия..!! Зато очень реален.
    Ответить
    ALEX ML
    1513763395
    Опять все будут верить))))
    Ответить
    андрей андреев
    1513786250
    Как сохранить место? А "Думаю, что очень многие игроки «Ростова» могли бы сыграть за сборную России " кто сказал? Да с таким составом не ниже 4 места.)))
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    Sky Spartak
    1513786889
    С удовольствием буду смотреть матчи Ростова !!!! Надеюсь Карп создаст хорошую команду...Главное что бы руководство не подкачало с финансами...
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    ologreds
    1694991700
    numo529730
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