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    Аленичев предложил «Спартаку» вернуть в Россию Халка

    Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев дал оценку нынешнему подбору игроков в команде. Как отметил специалист, красно-белые имеют квалифицированный состав, который способен решать серьезные задачи в Лиге Европы.

    «Думаю, команда достаточно укомплектована. В том числе и для Лиги Европы. Если в шутку говорить, нелишне вернуть из Китая Халка. Тогда можно ставить задачу взять еврокубок.

    Хотя у «Спартака», наверное, такая цель и есть. А почему нет? ЦСКА выигрывал Кубок УЕФА, «Зенит» тоже. Разве и красно-белые не могут? Словом, моя точка зрения, что и сейчас у «Спартака» обойма крепкая», – сказал Аленичев.

    «Спартак» ушел на зимний перерыв, находясь на третьем месте в турнирной таблице чемпионата России.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.12.2017 07:02
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    Комментарии (25)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    silver29
    1513751144
    Что за странный совет ? Так пусть Аленичев в Енисей его и купит за 37 лимонов евриков , а Спартак сам разберется, к тому же у Халка мало игровой практики в Китае, да и избыточный вес его как-то смущает.
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    momwig_
    1513753548
    Угу. Обойма крепкая, а оборона - хлипкая.
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    nemolod
    1513754450
    ЦСКА и Зенит выигрывали,когда их команды показывали стабильно качественную и результативную игру,пока у Спартака такой стабильности нет,это не дело,когда после красивой победы,следующий матч команда проваливает!
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    vick-north-west
    1513755612
    Ну, Халку-то теперь в Енисей ближе будет...
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    sidul1
    1513758012
    Было бы интересно посмотреть на такой Спартак.
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    Полная Канистра
    1513759024
    Спасибо и на этом добром слове. А Халка не реально зеня бучу поднимет
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    frizom
    1513759394
    да нафиг нам нужен халк. Пусть сидит в Китае А Аленичев пусть тренирует а не советы дает
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    OfaZavr
    1513761007
    ну и я тогда в шутку посоветую в оборону Спартаку взять Давида Алабу, Матса Хуммельса и Дани Алвеса (либо Марсело) )))
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    Igor Belousov
    1513761799
    и без халка справимся
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    ologreds
    1694991700
    numo529729
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