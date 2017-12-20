Аленичев предложил «Спартаку» вернуть в Россию Халка

Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев дал оценку нынешнему подбору игроков в команде. Как отметил специалист, красно-белые имеют квалифицированный состав, который способен решать серьезные задачи в Лиге Европы.

«Думаю, команда достаточно укомплектована. В том числе и для Лиги Европы. Если в шутку говорить, нелишне вернуть из Китая Халка. Тогда можно ставить задачу взять еврокубок.

Хотя у «Спартака», наверное, такая цель и есть. А почему нет? ЦСКА выигрывал Кубок УЕФА, «Зенит» тоже. Разве и красно-белые не могут? Словом, моя точка зрения, что и сейчас у «Спартака» обойма крепкая», – сказал Аленичев.

«Спартак» ушел на зимний перерыв, находясь на третьем месте в турнирной таблице чемпионата России.