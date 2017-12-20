Аленичев: «Мы еще увидим настоящего Дзюбу. Ему надо остаться в «Зените»

Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев оценил шансы форварда «Зенита» Артема Дзюбы вернуться на свой прежний уровень. По мнению специалиста, футболисту следует доказывать свою состоятельность именно в питерском клубе, а не думать об уходе в аренду.

«Артем еще скажет свое слово. Не исключаю, что на следующий год в «Зените» его не будет. Но не сомневаюсь, что если Дзюба перейдет в другую команду, то сможет там показать свой высокий уровень и подтвердить класс. Я знаю, что это профессионал с большой буквы. Не хочу рассуждать про человеческие качества, но в плане профессионализма в нем уверен. Мы еще увидим настоящего Дзюбу.

Стоит ли Артему задуматься об аренде? Ему однозначно нужно бороться за место в составе «Зенита». Артем решит сам, но как мне кажется, он должен каждый день грызть землю. И тогда всем еще все докажет, не сомневаюсь», — сказал Аленичев.

Дзюба в текущем сезоне провел в чемпионате России 15 матчей, в которых забил один гол.