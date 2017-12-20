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    • Аленичев: «Мы еще увидим настоящего Дзюбу. Ему надо остаться в «Зените»

    Аленичев: «Мы еще увидим настоящего Дзюбу. Ему надо остаться в «Зените»

    Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев оценил шансы форварда «Зенита» Артема Дзюбы вернуться на свой прежний уровень. По мнению специалиста, футболисту следует доказывать свою состоятельность именно в питерском клубе, а не думать об уходе в аренду.

    «Артем еще скажет свое слово. Не исключаю, что на следующий год в «Зените» его не будет. Но не сомневаюсь, что если Дзюба перейдет в другую команду, то сможет там показать свой высокий уровень и подтвердить класс. Я знаю, что это профессионал с большой буквы. Не хочу рассуждать про человеческие качества, но в плане профессионализма в нем уверен. Мы еще увидим настоящего Дзюбу.

    Стоит ли Артему задуматься об аренде? Ему однозначно нужно бороться за место в составе «Зенита». Артем решит сам, но как мне кажется, он должен каждый день грызть землю. И тогда всем еще все докажет, не сомневаюсь», — сказал Аленичев.

    Дзюба в текущем сезоне провел в чемпионате России 15 матчей, в которых забил один гол.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.12.2017 06:00
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    Комментарии (6)
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    VIKZH
    1513745742
    Есть вариант и в Питере остаться - тосно
    Ответить
    Dimon013
    1513751660
    Сколько людей, столько мнений
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    Диктор
    1513753235
    Ну так и забери себе это дерево.
    Ответить
    mamba9090909
    1513755733
    И долго ждать, когда оно зацветёт, это дерево?
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    Дети лимита
    1513763943
    Ужесточат лимит и заиграет Артемка,а пока вцепись в скамейку зубами.
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    ologreds
    1694991700
    numo529725
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