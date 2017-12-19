Председатель комитета по этике РФС: «Обращения с просьбой рассмотреть эпизод со стрельбой Кокорина не поступало»

Председатель комитета по этике РФС Семен Андреев сообщил, что запрос по рассмотрению эпизода с участием нападающего «Зенита» и сборной России Александра Кокорина пока не поступал. Вчера футболист опубликовал видео, в котором стреляет из пистолета на свадьбе.

«Про стрельбу Кокорина я слышал, про нее уже все слышали. Комитет по этике РФС будет рассматривать этот эпизод только в том случае, если будет обращение от президента РФС Виталия Мутко, исполкома РФС, бюро исполкома или обращение от руководителей Премьер-Лиги, ФНЛ, ПФЛ или ассоциации мини-футбола России.

Пока такого обращения ни от кого не получали. Вообще, это не наш случай, ведь к футболу он имеет мало отношения. Комитет по этике в основном рассматривает то, что относится к футболу. Однако если обращение поступит, то обязательно рассмотрим», — сказал Андреев.

Напомним, что вчера Кокорин также опубликовал фото с двумя пистолетами в своем инстаграме.