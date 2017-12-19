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    • Председатель комитета по этике РФС: «Обращения с просьбой рассмотреть эпизод со стрельбой Кокорина не поступало»

    Председатель комитета по этике РФС: «Обращения с просьбой рассмотреть эпизод со стрельбой Кокорина не поступало»

    Председатель комитета по этике РФС Семен Андреев сообщил, что запрос по рассмотрению эпизода с участием нападающего «Зенита» и сборной России Александра Кокорина пока не поступал. Вчера футболист опубликовал видео, в котором стреляет из пистолета на свадьбе.

    «Про стрельбу Кокорина я слышал, про нее уже все слышали. Комитет по этике РФС будет рассматривать этот эпизод только в том случае, если будет обращение от президента РФС Виталия Мутко, исполкома РФС, бюро исполкома или обращение от руководителей Премьер-Лиги, ФНЛ, ПФЛ или ассоциации мини-футбола России.

    Пока такого обращения ни от кого не получали. Вообще, это не наш случай, ведь к футболу он имеет мало отношения. Комитет по этике в основном рассматривает то, что относится к футболу. Однако если обращение поступит, то обязательно рассмотрим», — сказал Андреев.

    Напомним, что вчера Кокорин также опубликовал фото с двумя пистолетами в своем инстаграме.

    Источник: Чемпионат.ком

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    19.12.2017 22:39
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    Комментарии (5)
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    Eddyson
    1513712724
    А если и поступало, то потеряли. И вообще у нас Новый год и Рождество: не мешайте работать, поднимать морально-этический уровень футболистов и функционеров на новый уровень.
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    Par Mezan
    1513714141
    Короче, чуваки, мы все были на той свадьбе, все видели - он держал, нюхал , но не стрелял...ХА-А!!
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    Argon
    1513716282
    После последнего промаха с расстояния 1 метр, пистолет в руках Кокорина становится вразы опаснее ). А по сути, правильно ответили. Не их это дело. Так они каждую сплетню будут пережовывать.
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    OfaZavr
    1513759659
    а после еще направьте дело в спортивный арбитражный суд в Лозанне это же невероятное событие международного масштаба))
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    ologreds
    1694991702
    numo529706
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