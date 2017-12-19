Терри: «Уход Де Брюйне, Салаха и Лукаку из «Челси»? В то время они не могли бы усилить команду»

Бывший защитник «Челси» Джон Терри поделился мнением об уходе нападающих Ромелу Лукаку и Мохамеда Салаха, а также полузащитника Кевина Де Брюйне из лондонского клуба.

«Нужно ли «Челси» жалеть об уходе Де Брюйне, Салаха и Лукаку? Не думаю, потому что в то время они не могли бы усилить команду. Не забывайте, что мы были одной из самых сильных команд в истории АПЛ, когда они только пришли к нам.

Могли ли они закрепиться в основе? Нет, это было очень тяжело», — сказал Терри.

Напомним, что Терри восстановился от травмы стопы в начале декабря.