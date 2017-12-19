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    • Терри: «Уход Де Брюйне, Салаха и Лукаку из «Челси»? В то время они не могли бы усилить команду»

    Терри: «Уход Де Брюйне, Салаха и Лукаку из «Челси»? В то время они не могли бы усилить команду»

    Бывший защитник «Челси» Джон Терри поделился мнением об уходе нападающих Ромелу Лукаку и Мохамеда Салаха, а также полузащитника Кевина Де Брюйне из лондонского клуба.

    «Нужно ли «Челси» жалеть об уходе Де Брюйне, Салаха и Лукаку? Не думаю, потому что в то время они не могли бы усилить команду. Не забывайте, что мы были одной из самых сильных команд в истории АПЛ, когда они только пришли к нам.

    Могли ли они закрепиться в основе? Нет, это было очень тяжело», — сказал Терри.

    Напомним, что Терри восстановился от травмы стопы в начале декабря.

    Источник: Goal.com

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    19.12.2017 19:49
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    Комментарии (11)
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    Yurini
    1513702989
    Истина! Тогда они не были так хороши!
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    Sarco
    1513707859
    Чтобы они могли усилить , надо было им доверять , им просто с тренером не повезло вот и все , кое кто Оскара выбрал вместо Рыжего , где сейчас оскар , а где Рыжий все знают)
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    Аристократ Олжик
    1513743498
    Надо было их продолжать гонять по арендам . . . как Куртуа в своё время, аж на 2 года отдавали в аренду
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    Berikosha
    1513781444
    100% согласен с Терри.Думаю он будет хорошим тренером для синих в будущем
    Ответить
    O-Z
    1513787264
    Урок на будущее.
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    ologreds
    1694991702
    numo529691
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