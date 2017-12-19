Червиченко: «Не уверен, что Карпин хороший тренер, но его назначение – не самое худшее, что могло случиться с «Ростовом»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко считает, что новый главный тренер «Ростова» Валерий Карпин является лучшим вариантом для желто-синих, чем предыдущий тренер Леонид Кучук. По его мнению, за время зимнего перерыва 48-летний специалист сможет изменить стиль игры команды.

Сегодня ростовский клуб объявил о подписании с Карпиным контракта сроком на 2,5 года.

– Вы ожидали, что Карпин вернется в наш чемпионат?

– Бывает всякое, почему нет? Если учесть количество спартаковцев в «Ростове», то это может быть и неплохой вариант. Если говорить о спортивных вещах, то, наверное, это лучший выбор чем Кучук.

– Почему? Карпин ведь долго не тренировал.

– Я вообще не уверен, что Карпин хороший тренер. Но у него хотя бы есть харизма. В «Ростове» в принципе собраны неплохие ребята по игровому уровню. Поэтому, думаю, что там их больше не тренировать надо, а мотивировать, настраивать. Проблема в том, что выбор не то чтоб ограничен, а его практически нет. Хозяева клубов вынуждены все время экспериментировать. Осталось десять матчей, наверно, посмотрят – вдруг получится. Бывает же так, что не получается-не получается, потом раз и получилось. Тем более, не надо забывать, что серебряные медали, которые «Спартак» вместе с Карпиным завоевывал, это тоже серьезное достижение. У других тренеров таких достижений просто нет.

– «Ростов» играл в более оборонительный футбол. При Карпине будет по-другому?

– Время есть, чтобы изменить игру. Три месяца на зимний перерыв – это идиотская пауза, которую придумали креативщики из РФС. Так что времени достаточно. А менять? Я думаю, все будет строиться, исходя из подбора игроков. Ведь в оборонительный футбол играют не из-за того, что хотят обороняться, а из-за того, что нет мощных нападающих, которых поддерживают сильные атакующие полузащитники. Если все это присутствует, я не думаю, что команда будет играть от обороны.

– Как думаете, Карпин будет требовать у руководства изменений в составе?

– Я думаю, он сейчас в такой роли, что он, вряд ли, что-то может требовать. Думаю, что он будет довольствоваться тем, что есть, но какие-то пожелания будет высказывать, это нормально. Но требовать… Я бы не применял такое слово.

– В целом, вы считаете, что Карпин сможет помочь «Ростову»?

– Я считаю, что это не самое худшее, что могло с «Ростовом» случиться.