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    • Червиченко: «Не уверен, что Карпин хороший тренер, но его назначение – не самое худшее, что могло случиться с «Ростовом»

    Червиченко: «Не уверен, что Карпин хороший тренер, но его назначение – не самое худшее, что могло случиться с «Ростовом»

    Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко считает, что новый главный тренер «Ростова» Валерий Карпин является лучшим вариантом для желто-синих, чем предыдущий тренер Леонид Кучук. По его мнению, за время зимнего перерыва 48-летний специалист сможет изменить стиль игры команды.

    Сегодня ростовский клуб объявил о подписании с Карпиным контракта сроком на 2,5 года.

    – Вы ожидали, что Карпин вернется в наш чемпионат?

    – Бывает всякое, почему нет? Если учесть количество спартаковцев в «Ростове», то это может быть и неплохой вариант. Если говорить о спортивных вещах, то, наверное, это лучший выбор чем Кучук.

    – Почему? Карпин ведь долго не тренировал.

    – Я вообще не уверен, что Карпин хороший тренер. Но у него хотя бы есть харизма. В «Ростове» в принципе собраны неплохие ребята по игровому уровню. Поэтому, думаю, что там их больше не тренировать надо, а мотивировать, настраивать. Проблема в том, что выбор не то чтоб ограничен, а его практически нет. Хозяева клубов вынуждены все время экспериментировать. Осталось десять матчей, наверно, посмотрят – вдруг получится. Бывает же так, что не получается-не получается, потом раз и получилось. Тем более, не надо забывать, что серебряные медали, которые «Спартак» вместе с Карпиным завоевывал, это тоже серьезное достижение. У других тренеров таких достижений просто нет.

    – «Ростов» играл в более оборонительный футбол. При Карпине будет по-другому?

    – Время есть, чтобы изменить игру. Три месяца на зимний перерыв – это идиотская пауза, которую придумали креативщики из РФС. Так что времени достаточно. А менять? Я думаю, все будет строиться, исходя из подбора игроков. Ведь в оборонительный футбол играют не из-за того, что хотят обороняться, а из-за того, что нет мощных нападающих, которых поддерживают сильные атакующие полузащитники. Если все это присутствует, я не думаю, что команда будет играть от обороны.

    – Как думаете, Карпин будет требовать у руководства изменений в составе?

    – Я думаю, он сейчас в такой роли, что он, вряд ли, что-то может требовать. Думаю, что он будет довольствоваться тем, что есть, но какие-то пожелания будет высказывать, это нормально. Но требовать… Я бы не применял такое слово.

    – В целом, вы считаете, что Карпин сможет помочь «Ростову»?

    – Я считаю, что это не самое худшее, что могло с «Ростовом» случиться.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    19.12.2017 18:48
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    Комментарии (15)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    raritet
    1513700311
    точно . хуже не будет. Карпин медийная личность и с ним уже будет веселее в РФПЛ, независимо от результатов Ростова. А это самое главное и есть в нашем футболе-чтобы всем было весело и было на чем заработать...
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    sold93
    1513702120
    ну да. хуже - сам Червяк или какой-нибудь Манчини))
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    77SAM
    1513704175
    Карпин, как тренер любой команды, вызывает к ней повышенный интерес.
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    a-rakhmatov
    1513706610
    Время рассудит, какой тренер Карпин хороший или плохой...
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    Полная Канистра
    1513707728
    заголовок прочитал а дальше честно не читал и не буду читать перлы жиродяя и так всё ясно
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    Килп-Явр
    1513708994
    Весело будет!
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    Denbar
    1513711457
    Карпин:"Не уверен что Червиченко хороший человек,но это не самое худшее что происходило в Российском футболе)))
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    GoLenaStop
    1513711808
    Колдую... колдую... и вижу - ... только тогда, когда Карпин заставит подстричься Байрамяна, тот забьёт первый гол. И с этого гола начнётся возрождение Ростсельмаша... Удачи, мужики! Хи.
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    maygli
    1513716338
    Очень хорошо, что Карпин появился в РФПЛ. С ним ещё интереснее станет и футбол и комментарии. :)))
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    ologreds
    1694991702
    numo529686
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