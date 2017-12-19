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    • Агенты Ташаева просят у «Динамо» более 1 миллиона зарплаты для игрока и столько же подъемных за продление контракта

    Агенты Ташаева просят у «Динамо» более 1 миллиона зарплаты для игрока и столько же подъемных за продление контракта

    Комментатор телеканала «Матч ТВ» и инсайдер Нобель Арустамян поделился информацией относительно ситуации с продлением контракта полузащитника «Динамо» Александра Ташаева.

    Ранее сообщалось, что в услугах хавбека заинтересован «Спартак».

    «Динамо» довольно давно ведет переговоры с Александром Ташаевым. Понятно, что проблема клуба в том, что они не продлили контракт еще два года назад, что было бы нормально и логично.

    Главный вопрос, по которому стороны не могут договориться, – финансы. Александр не против остаться в «Динамо». Но понятное дело, что есть агенты и представители игрока, которые ведут переговоры с московским «Динамо». Проблема в зарплате – по желанию агентов игрока, она должна быть больше миллиона евро – и в подъемных. Они тоже равны примерно этой сумме.

    Пока нет консенсуса по этому вопросу, но стороны готовы идти навстречу друг другу. «Динамо» предлагает, чтобы эта сумма была в контракте у Александра, но бонусами. Александр и его агенты хотят получить эту сумму сразу», – сказал Арустамян.

    Действующее соглашение 23-летнего игрока с «Динамо» рассчитан до лета 2018 года. В нынешнем сезоне он отметился четырьмя мячами и четырьмя голевыми передачами в 18-ти матчах.

    Источник: YouTube

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    19.12.2017 18:24
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    Комментарии (28)
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    oyabun
    1513697442
    Если выстрелит так же как и Зобнин, то надо забирать парня.
    Ответить
    Татарин за ЦСКА
    1513697885
    Хочется,что бы Ташаев остался в Динамо!!!
    Ответить
    dok66
    1513699049
    Как бы не переоценили парня . Агенты хотят свое срубить ....
    Ответить
    Сильвербой
    1513699239
    Да в спартак он перейдет, это уже решено! О каком развитии может быть речь, играя в Динамо???
    Ответить
    FanatSerj
    1513700957
    Да уж, парень то хороший, но наш футбол ипанулся с этим лимитом совсем, вот аж интересно его в Европе кто нибудь хоть за половину этой суммы ЗП готов взять? Вот что то сомневаюсь.
    Ответить
    spartak4everr
    1513702840
    Ну возможно, имеет место небольшой принцип, ведь они уже договорились по миллиону, но возник Широков и сказал, что против. Теперь вполне логично, что они идут на принцип.
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    Pro100Kid
    1513706744
    Уйдет-будет потеря для Динамо, но это - футбол,что же поделать.
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    Полная Канистра
    1513706852
    ненасытные агенты и всякие там прихвостни бабло срубить хотят ни за что
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    nemolod
    1513752916
    А что,без агентов сам игрок не может договориться в клубе,где сам и работает?
    Ответить
    ologreds
    1694991702
    numo529684
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