Агенты Ташаева просят у «Динамо» более 1 миллиона зарплаты для игрока и столько же подъемных за продление контракта

Комментатор телеканала «Матч ТВ» и инсайдер Нобель Арустамян поделился информацией относительно ситуации с продлением контракта полузащитника «Динамо» Александра Ташаева.

Ранее сообщалось, что в услугах хавбека заинтересован «Спартак».

«Динамо» довольно давно ведет переговоры с Александром Ташаевым. Понятно, что проблема клуба в том, что они не продлили контракт еще два года назад, что было бы нормально и логично.

Главный вопрос, по которому стороны не могут договориться, – финансы. Александр не против остаться в «Динамо». Но понятное дело, что есть агенты и представители игрока, которые ведут переговоры с московским «Динамо». Проблема в зарплате – по желанию агентов игрока, она должна быть больше миллиона евро – и в подъемных. Они тоже равны примерно этой сумме.

Пока нет консенсуса по этому вопросу, но стороны готовы идти навстречу друг другу. «Динамо» предлагает, чтобы эта сумма была в контракте у Александра, но бонусами. Александр и его агенты хотят получить эту сумму сразу», – сказал Арустамян.

Действующее соглашение 23-летнего игрока с «Динамо» рассчитан до лета 2018 года. В нынешнем сезоне он отметился четырьмя мячами и четырьмя голевыми передачами в 18-ти матчах.