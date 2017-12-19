Паршивлюк: «Игра, которую Карпин поставит «Ростову», должна понравиться всем»

Защитник «Ростова» Сергей Паршивлюк поделился впечатлениями от назначения Валерия Карпина на пост главного тренера команды. Сегодня желто-синие заключили с 48-летним специалистом контракт сроком на 2,5 года.

Ранее Паршивлюк работал под руководством Карпина в «Спартаке» и вместе с ним дважды (2009, 2012) завоевывал серебряные медали РФПЛ.

«Рад, что наступила ясность. Сложно, когда нет понимания: кто будет главным тренером. И, конечно, очень рад за Валерия Георгиевича. Хорошо знаю его требования, знаю какой он специалист. Уверен, с ним все будет хорошо у команды. С огромным оптимизмом смотрю в будущее.

Самое сильное качество Карпина то, что он 24 часа живет футболом. Валерий Георгиевич сделает все, чтобы стиль команды «Ростов» был узнаваемым, а болельщики заполнили наш новый стадион. Думаю, всем понравится игра, которую он поставит команде.

Сложно сказать, как это будет выглядеть. Многое зависит от футболистов. Но не секрет, что Карпин всегда ставил игру через пас. Думаю, он продолжит проповедовать этот свой стиль», – сказал Паршивлюк.