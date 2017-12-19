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    • Агент Эменике сообщил, что из РФПЛ по игроку предложений не поступало

    Агент Эменике сообщил, что из РФПЛ по игроку предложений не поступало

    Агент Марк Маркароглу, представляющий интересы нападающего «Олимпиакоса» Эммануэля Эменике, сообщил, что не получал предложений по 30-летнему игроку от российских клубов.

    Ранее появилась информация, что нигериец может продолжить карьеру в ЦСКА. Кроме того, сообщалось, что в услугах форварда заинтересована сербская «Црвена Звезда».

    «Некоторые клубы проявляют к нему интерес, но пока ничего конкретного. Речь идет о Европе и Турции. Из России предложения не поступали. Эменике по-прежнему игрок «Олимпиакоса», – сказал Маркароглу.

    Эменике перебрался в «Олимпиакос» из «Фенербахче» в июле нынешнего года. В текущем сезоне он провел за греческий клуб 10 матчей и отметился четырьмя голами.

    Источник: Чемпионат.ком

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    19.12.2017 17:35
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