Агент Эменике сообщил, что из РФПЛ по игроку предложений не поступало

Агент Марк Маркароглу, представляющий интересы нападающего «Олимпиакоса» Эммануэля Эменике, сообщил, что не получал предложений по 30-летнему игроку от российских клубов.

Ранее появилась информация, что нигериец может продолжить карьеру в ЦСКА. Кроме того, сообщалось, что в услугах форварда заинтересована сербская «Црвена Звезда».

«Некоторые клубы проявляют к нему интерес, но пока ничего конкретного. Речь идет о Европе и Турции. Из России предложения не поступали. Эменике по-прежнему игрок «Олимпиакоса», – сказал Маркароглу.

Эменике перебрался в «Олимпиакос» из «Фенербахче» в июле нынешнего года. В текущем сезоне он провел за греческий клуб 10 матчей и отметился четырьмя голами.