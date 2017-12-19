Ильюченко может сменить «Дуйсбург» на «Рубин» или «Динамо»

Нападающий «Дуйсбурга» Станислав Ильюченко заинтересовал два российских клуба.

Сообщается, что на 27-летнего игрока претендуют «Динамо» и «Рубин». При этом бело-голубые хотят приобрести форварда зимой и готовы заплатить за него 300 тысяч евро. В свою очередь, казанцы намерены заключить с футболистом, имеющим паспорт гражданина России, предварительное соглашение, чтобы летом заполучить его в качестве свободного агента.

В нынешнем сезоне Ильюченко принял участие в 17-ти встречах, отметившись тремя голами и четырьмя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 450 тысяч евро.