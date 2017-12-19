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    • СМИ: Де Брюйне продлит контракт с «Манчестер Сити» до 2024 года

    СМИ: Де Брюйне продлит контракт с «Манчестер Сити» до 2024 года

    Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Бройне близко к продлению контракта с клубом. По предположениям источника, новое соглашение будет рассчитано до июня 2024 года. Нынешний договор 26-летнего игрока истекает летом 2021 года.

    Недавно бельгиец заявил, что не думает об уходе из стана «горожан».

    «Я не чувствую, что стоит уходить куда-то еще. Мне нравится быть частью этого проекта и играть в футбол, в который мы играем.

    Команда движется в правильном направлении, и это тоже важно. Я принял верное перейти в «Манчестер Сити», и моя семья чувствует то же самое. Так что все хорошо», – сказал Де Брюйне.

    Напомним, хавбек перебрался с «Манчестер Сити» из «Вольфсбурга» в августе 2015 года.

    Источник: Skysports

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    19.12.2017 14:37
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