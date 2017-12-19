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    • Карпин: «В «Ростове» собраны качественные игроки, с которыми нам по силам решать поставленные перед командой задачи»

    Карпин: «В «Ростове» собраны качественные игроки, с которыми нам по силам решать поставленные перед командой задачи»

    Новый главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал свое назначение.

    Сегодня желто-синие заключили контракт со специалистом сроком на 2,5 года.

    «Я очень рад приступить к работе в «Ростове». Это клуб с амбициозным руководством, которое заботится о клубе и делает все, чтобы сохранить футбольные традиции в Ростове-на-Дону. В команде собраны качественные футболисты, с которыми нам по силам решать поставленные перед нами задачи. Со многими футболистами я знаком, многие знают мои требования.

    Нам предстоит много работы, так как впереди тяжелые десять матчей, в которых мы должны будем показать все, на что способны. Также хочу обратиться к ростовским болельщикам, которые всегда тепло поддерживают свою команду в любой ситуации. Нам всегда важна ваша поддержка! До встречи на матчах «Ростова», – сказал Карпин.

    Источник: ФК «Ростов»

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    19.12.2017 14:11
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    Комментарии (19)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Пестрый
    1513684167
    Пришлось пожертвовать Ростовом? что бы все увидели что Карпин как тренер лол)) Или может это кому нибудь нужно?
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    Killer_King
    1513686301
    Задача одна и она простая - НЕ ВЫЛЕТЕТЬ В ФНЛ
    Ответить
    slavа0508
    1513686491
    Валера не плохой вариант,,,,,,,,Спартак при нём брал и серебро и бронзу,,,для того состава нормальный вариант,,,,,,,
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    пряник929
    1513686954
    А по Сеньке шапка? После Спартака одни косяки... не загонит ли о Ростов в пердив???
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    vgarakh
    1513687899
    Удачи Валера, надеемся.
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    mutabor0992
    1513689946
    Пропала команда...Кто позвал этого п*здабола?!?!?!
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    XaXatyn
    1513691910
    Валера решил слишком много профессий освоить и пока это не к чему хорошему не привело !
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    Eddyson
    1513691956
    Удачи Валерию и Ростову. Будет интересно посмотреть. Одного только не понимаю: почему в Ростове не доверяют Кириченко. Надеются, что под Карпина спонсор придёт?
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    yorgenbarenz
    1513697195
    Будет сосать под ложечкой,ведь рядом Армавир....
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    ologreds
    1694991704
    numo529661
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