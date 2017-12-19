Карпин: «В «Ростове» собраны качественные игроки, с которыми нам по силам решать поставленные перед командой задачи»

Новый главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал свое назначение.

Сегодня желто-синие заключили контракт со специалистом сроком на 2,5 года.

«Я очень рад приступить к работе в «Ростове». Это клуб с амбициозным руководством, которое заботится о клубе и делает все, чтобы сохранить футбольные традиции в Ростове-на-Дону. В команде собраны качественные футболисты, с которыми нам по силам решать поставленные перед нами задачи. Со многими футболистами я знаком, многие знают мои требования.

Нам предстоит много работы, так как впереди тяжелые десять матчей, в которых мы должны будем показать все, на что способны. Также хочу обратиться к ростовским болельщикам, которые всегда тепло поддерживают свою команду в любой ситуации. Нам всегда важна ваша поддержка! До встречи на матчах «Ростова», – сказал Карпин.