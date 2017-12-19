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    • Семин: «Локомотив» хорошо провел первую часть сезона, можно немного и отдохнуть»

    Семин: «Локомотив» хорошо провел первую часть сезона, можно немного и отдохнуть»

    Главный тренер «Локомотива» на своей странице в социальной сети отметил, что команда хорошо сыграла в первой части сезона и заявил, что теперь может позволить себе небольшой отдых.

    В инстаграме специалист опубликовал видео со своим внуком, который гоняет мяч и читает стишок: «Если покатило у «Локомотива», этот бронепоезд не остановить».

    «Хорошо отыграли первую часть сезона, так что можно и немного отдохнуть. Всем болельщикам спасибо за мощную поддержку, встретимся уже скоро! Ну и отдельное спасибо моему главному маленькому болельщику», – написал Семин.

    После 20-ти туров железнодорожники возглавляют турнирную таблицу РФПЛ, опережая ближайших преследователей «Зенит» и «Спартак» на восемь очков. В первом матче после зимнего перерыва «Локомотив» на своем поле сыграет с красно-белыми.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Instagram

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    19.12.2017 13:28
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    Комментарии (8)
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    VGreen
    1513679560
    ахах, по кайфу)
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    DOCTOR PENALTY
    1513680762
    Можно немножко отдохнуть....а весной немножко прибавить.
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    silver29
    1513680938
    Лично я с уважением отношусь к Палычу, но в части чемпионства локо у нас еще есть чем возразить.
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    xkixerx
    1513682456
    Надеюсь, весной вернуться, Чорлука, Гиля, Ари....... так что только усилится ЛОКО... Вперед за ЧЕМПИОНСТВОМ!!!!
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    mdu86
    1513685785
    :)) Класс! Дай Вам бог крепкого здоровья, Юрий Павлович!
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    nemolod
    1513715700
    Желаю Семину-младшему стать таким же забивным нападающем,как Семин-старший !
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    ologreds
    1694991704
    numo529657
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