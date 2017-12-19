Семин: «Локомотив» хорошо провел первую часть сезона, можно немного и отдохнуть»

Главный тренер «Локомотива» на своей странице в социальной сети отметил, что команда хорошо сыграла в первой части сезона и заявил, что теперь может позволить себе небольшой отдых.

В инстаграме специалист опубликовал видео со своим внуком, который гоняет мяч и читает стишок: «Если покатило у «Локомотива», этот бронепоезд не остановить».

«Хорошо отыграли первую часть сезона, так что можно и немного отдохнуть. Всем болельщикам спасибо за мощную поддержку, встретимся уже скоро! Ну и отдельное спасибо моему главному маленькому болельщику», – написал Семин.

После 20-ти туров железнодорожники возглавляют турнирную таблицу РФПЛ, опережая ближайших преследователей «Зенит» и «Спартак» на восемь очков. В первом матче после зимнего перерыва «Локомотив» на своем поле сыграет с красно-белыми.