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    «Арсенал» готов купить Луиса у «Челси» за 34 миллиона

    «Арсенал» может приобрести защитника «Челси» Давида Луиса.

    Как сообщает источник, руководство «канониров» будет готов предложить за 30-летнего игрока 34 миллиона евро.

    Ранее появилась информация, что синие намерены расстаться с бразильцем в зимнее трансфернное окно из-за испортившихся отношений между ним и главным тренером команды Антонио Конте.

    В число претендентов на защитника, по данным СМИ, также входят «Бавария» и «Реал».

    В нынешнем сезоне Луис принял участие в 13-ти матчах, записав на свой счет два гола. Последнюю свой матч за «Челси» он провел 22 ноября в Лиге чемпионов против «Карабаха» (4:0).

    Источник: Express.co.uk

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    19.12.2017 12:24
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