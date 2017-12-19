Божович опроверг возможность перехода в «Краснодар»

Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович рассказал, что клуб находится в поиске опорного полузащитника. По словам специалиста, туляки уже ведут переговоры с кандидатами, но назвать конкретные имена он отказался.

— Скоро открывается трансферное окно. Какие цели у тульского «Арсенала» на трансферном рынке?

— Нам очень нужен опорный полузащитник. Александр Бурчану получил серьезное повреждение, и сейчас в составе нет футболиста, который может сыграть на этой позиции так же качественно, как он.

— А какие-то конкретные фамилии у вас уже есть?

— Есть, но я не могу сейчас их называть.

— Кто может покинуть «Арсенал» зимой?

— Надеюсь, все игроки останутся в нашем составе.

— К ведущим игрокам вашего клуба есть интерес со стороны топ-клубов РФПЛ?

— Думаю, да.

— Ранее появлялась информация о вашем возможном переходе в «Краснодар». В ней была доля правды?

— Меня очень огорчали такие новости, потому что в «Краснодаре» сейчас есть тренер, который справляется со своими обязанностями. Подобные разговоры никому не нужны и ничего под собой не имеют.