Божович опроверг возможность перехода в «Краснодар»

Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович рассказал, что клуб находится в поиске опорного полузащитника. По словам специалиста, туляки уже ведут переговоры с кандидатами, но назвать конкретные имена он отказался.
— Скоро открывается трансферное окно. Какие цели у тульского «Арсенала» на трансферном рынке?
— Нам очень нужен опорный полузащитник. Александр Бурчану получил серьезное повреждение, и сейчас в составе нет футболиста, который может сыграть на этой позиции так же качественно, как он.
— А какие-то конкретные фамилии у вас уже есть?
— Есть, но я не могу сейчас их называть.
— Кто может покинуть «Арсенал» зимой?
— Надеюсь, все игроки останутся в нашем составе.
— К ведущим игрокам вашего клуба есть интерес со стороны топ-клубов РФПЛ?
— Думаю, да.
— Ранее появлялась информация о вашем возможном переходе в «Краснодар». В ней была доля правды?
— Меня очень огорчали такие новости, потому что в «Краснодаре» сейчас есть тренер, который справляется со своими обязанностями. Подобные разговоры никому не нужны и ничего под собой не имеют.