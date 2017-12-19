Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Евро-2024 Кубок Америки Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    2 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    3 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?

    Божович опроверг возможность перехода в «Краснодар»

    Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович рассказал, что клуб находится в поиске опорного полузащитника. По словам специалиста, туляки уже ведут переговоры с кандидатами, но назвать конкретные имена он отказался.

    — Скоро открывается трансферное окно. Какие цели у тульского «Арсенала» на трансферном рынке?

    — Нам очень нужен опорный полузащитник. Александр Бурчану получил серьезное повреждение, и сейчас в составе нет футболиста, который может сыграть на этой позиции так же качественно, как он.

    — А какие-то конкретные фамилии у вас уже есть?

    — Есть, но я не могу сейчас их называть.

    — Кто может покинуть «Арсенал» зимой?

    — Надеюсь, все игроки останутся в нашем составе.

    — К ведущим игрокам вашего клуба есть интерес со стороны топ-клубов РФПЛ?

    — Думаю, да.

    — Ранее появлялась информация о вашем возможном переходе в «Краснодар». В ней была доля правды?

    — Меня очень огорчали такие новости, потому что в «Краснодаре» сейчас есть тренер, который справляется со своими обязанностями. Подобные разговоры никому не нужны и ничего под собой не имеют.

    Источник: Известия

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.12.2017 09:41
    Рекомендуем
    Комментарии (3)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Mozaguin
    1513699958
    Вперед, за Тулу!
    Ответить
    пряник929
    1513702176
    Ждем усиления
    Ответить
    ologreds
    1694991705
    numo529639
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+