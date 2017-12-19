Орлов: «Паредес не уважает российскую Премьер-лигу»

Известный футбольный телекомментатор и поклонник «Зенита» Геннадий Орлов резко отозвался о поведении аргентинского полузащитника петербуржцев Леандро Паредеса после матча со «Спартаком».

«Паредес ведет себя нервозно и тем самым показывает, что не очень уважает российскую Премьер-лигу. Помните эпизод, когда его толкнули в грудь, он упал, схватился за лицо? Аргентинское танго — так мы это будем называть. Такие вот маленькие футбольные хитрости большого Паредеса.

Это выглядит очень смешно, мужики так себя не ведут», – рассказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

Напомним, что матч 18-го тура РФПЛ «Спартак» – «Зенит» завершился со счетом 3:1.