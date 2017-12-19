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    Орлов: «Паредес не уважает российскую Премьер-лигу»

    Известный футбольный телекомментатор и поклонник «Зенита» Геннадий Орлов резко отозвался о поведении аргентинского полузащитника петербуржцев Леандро Паредеса после матча со «Спартаком».

    «Паредес ведет себя нервозно и тем самым показывает, что не очень уважает российскую Премьер-лигу. Помните эпизод, когда его толкнули в грудь, он упал, схватился за лицо? Аргентинское танго — так мы это будем называть. Такие вот маленькие футбольные хитрости большого Паредеса.

    Это выглядит очень смешно, мужики так себя не ведут», – рассказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

    Напомним, что матч 18-го тура РФПЛ «Спартак» – «Зенит» завершился со счетом 3:1.

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.12.2017 08:45
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    Комментарии (39)
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    Lesha VV
    1513672341
    Да ладно ??? Очнись , чувак за бабками приехал , какое к чёрту уважение ? Темболее к РФПЛ...
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    Полная Канистра
    1513673743
    арги там все нежные высокомерные чмошники
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    BrandMaster
    1513674760
    Зенит? Не, не слышал...
    Ответить
    BrandMaster
    1513674781
    Фотоаппараты такие были
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    OfaZavr
    1513675561
    вот тут абсолютно согласен с Орловым, молодец признал и не стал защищать его.
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    maygli
    1513676731
    Удивительно такое слышать от Орлова... обычно защищал.
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    Chesn0k
    1513677372
    орлов давно уже заговаривается, теперь вот на "радио зенит")
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    САДЫЧОК
    1513678847
    Гена бред несешь ! Паредес--лучший!
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    eleng
    1513689640
    На Гену забили))) так он тактику сменил, «гноби своих, чтоб чужие хлопали»...
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    ologreds
    1694991705
    numo529634
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