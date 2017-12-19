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    • Божович: «Сейчас при любых погодных условиях можно играть только на аренах «Зенита» и «Краснодара»

    Божович: «Сейчас при любых погодных условиях можно играть только на аренах «Зенита» и «Краснодара»

    Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович отметил, что за время его двухлетнего отсутствия в российском чемпионате, произошли заметные изменения в российском футболе. По его словам, первое, что бросается в глаза – улучшилась инфраструктура и появились современные футбольные арены.

    — Возглавив «Арсенал», вы вернулись в чемпионат России после двухлетнего перерыва. Что изменилось в РФПЛ?

    — В первую очередь, конечно, инфраструктура. В России появилось много шикарных стадионов. Условия для работы стали лучше. Это первое, что бросается в глаза.

    — При этом неизменным осталось то, что в РФПЛ продолжают играть в холодную погоду. Как вы относитесь к тому, что вашей команде приходилось проводить матчи в таких условиях?

    — А что тут поделаешь? В России такой климат. Нужно стремиться, чтобы в лиге было как можно больше стадионов и полей, на которых можно комфортно проводить матчи в сильные заморозки. На мой взгляд, сейчас при любых условиях можно играть на аренах «Зенита» и «Краснодара».

    Источник: Известия

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    19.12.2017 08:15
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    Комментарии (2)
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    himik2-62
    1513683276
    и когда успели ипподром разобрать?)))))
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    ologreds
    1694991705
    numo529632
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