Божович: «Сейчас при любых погодных условиях можно играть только на аренах «Зенита» и «Краснодара»

Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович отметил, что за время его двухлетнего отсутствия в российском чемпионате, произошли заметные изменения в российском футболе. По его словам, первое, что бросается в глаза – улучшилась инфраструктура и появились современные футбольные арены.

— Возглавив «Арсенал», вы вернулись в чемпионат России после двухлетнего перерыва. Что изменилось в РФПЛ?

— В первую очередь, конечно, инфраструктура. В России появилось много шикарных стадионов. Условия для работы стали лучше. Это первое, что бросается в глаза.

— При этом неизменным осталось то, что в РФПЛ продолжают играть в холодную погоду. Как вы относитесь к тому, что вашей команде приходилось проводить матчи в таких условиях?

— А что тут поделаешь? В России такой климат. Нужно стремиться, чтобы в лиге было как можно больше стадионов и полей, на которых можно комфортно проводить матчи в сильные заморозки. На мой взгляд, сейчас при любых условиях можно играть на аренах «Зенита» и «Краснодара».