Обамеянг подтвердил продление контракта с «Боруссией»

Нападающий дортмундской «Боруссии»​ Пьер-Эмерик Обамеянг объявил о продлении своего контракта с клубом.

«Позвольте мне слушать музыку! Это лучше, чем читать газеты. Это бит времени, я продлил свой контракт... но это не ваша вина, вы не знали об этом», – написал Обамеянг в твиттере.

Подробности соглашения не сообщаются. Стоит отметить, что 28-летний Обамеянг выступает за «Боруссию» с 2013 года. В текущем сезоне он провел 23 матча во всех турнирах, забив в них 21 гол.