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    Обамеянг подтвердил продление контракта с «Боруссией»

    Нападающий дортмундской «Боруссии»​ Пьер-Эмерик Обамеянг объявил о продлении своего контракта с клубом.

    «Позвольте мне слушать музыку! Это лучше, чем читать газеты. Это бит времени, я продлил свой контракт... но это не ваша вина, вы не знали об этом», – написал Обамеянг в твиттере.

    Подробности соглашения не сообщаются. Стоит отметить, что 28-летний Обамеянг выступает за «Боруссию» с 2013 года. В текущем сезоне он провел 23 матча во всех турнирах, забив в них 21 гол.

    Источник: Twitter

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    19.12.2017 07:06
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    Комментарии (15)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    David_Fio
    1513664921
    Красавец!!! Сказал, что покинет только ради "Реала" и сдержал слово!
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    Татарин за ЦСКА
    1513665630
    понять не могу,почему еще ни кто из ТОП клубов его не купил??? Ведь каждый год колотит пачками мячи!!!
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    Igor Belousov
    1513665809
    зря продлил
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    zatonn
    1513679005
    Вот я же давеча говорил, что никуда он не уйдёт, по крайней мере до лета. Так и вышло. А что будет летом, посмотрим.
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    ologreds
    1694991706
    numo529626
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