Божович планирует закрепиться в середине таблицы с «Арсеналом» по итогам сезона

Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович подвел итоги уходящего года как для себя, так и для команды. Специалист отметил, что результаты могли быть и лучше, но назвал и приятные моменты, которые ему запомнились.

После 20-ти туров «Арсенал» идет восьмым в турнирной таблице, набрав 25 очков.

— Каким для вас получился 2017 год?

— Не могу сказать, что он был очень хорош. Когда я еще работал в чемпионате Сербии, мы с «Црвеной Звездой» заняли второе место, пропустив вперед «Партизан». Первой частью чемпионата России я тоже не слишком доволен. Считаю, мы могли выступить и лучше, если бы не теряли очки в матчах, которые обязаны были выигрывать. По игровым компонентам «Арсенал» заслужил больше очков.

— Можете вспомнить самый приятный и самый неприятный моменты, которые произошли в 2017-м?

— Приятный — это, безусловно, победа над «Зенитом» в Санкт-Петербурге (1:0). А неприятные — поражения от «Амкара» (0:1) и «Тосно» (1:2).

— В начале сезона «Арсенал» шел в конце турнирной таблицы. Как удалось преодолеть кризис?

— «Арсенал» — отличная команда с прекрасной атмосферой. Мы с ребятами очень много работали, верили в себя и знали, что достойны лучшего. Именно из-за этого сумели преодолеть все проблемы.

— Какие максимальные задачи ставите перед командой на остаток сезона?

— Не надо торопиться, нужно двигаться постепенно. В прошлом году «Арсенал» играл в стыковых матчах за право остаться в Премьер-лиге. Было бы хорошо в этом сезоне закрепиться в середине таблицы, стать крепким середняком. А дальше все будет зависеть от амбиций клуба. Если руководство хочет добиваться большего, нужно стремиться к этому и многое делать по-другому. Но хочу опять же акцентировать внимание — ничего не бывает сразу, нужно время.