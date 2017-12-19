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    • Божович планирует закрепиться в середине таблицы с «Арсеналом» по итогам сезона

    Божович планирует закрепиться в середине таблицы с «Арсеналом» по итогам сезона

    Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович подвел итоги уходящего года как для себя, так и для команды. Специалист отметил, что результаты могли быть и лучше, но назвал и приятные моменты, которые ему запомнились.

    После 20-ти туров «Арсенал» идет восьмым в турнирной таблице, набрав 25 очков.

    — Каким для вас получился 2017 год?

    — Не могу сказать, что он был очень хорош. Когда я еще работал в чемпионате Сербии, мы с «Црвеной Звездой» заняли второе место, пропустив вперед «Партизан». Первой частью чемпионата России я тоже не слишком доволен. Считаю, мы могли выступить и лучше, если бы не теряли очки в матчах, которые обязаны были выигрывать. По игровым компонентам «Арсенал» заслужил больше очков.

    — Можете вспомнить самый приятный и самый неприятный моменты, которые произошли в 2017-м?

    — Приятный — это, безусловно, победа над «Зенитом» в Санкт-Петербурге (1:0). А неприятные — поражения от «Амкара» (0:1) и «Тосно» (1:2).

    — В начале сезона «Арсенал» шел в конце турнирной таблицы. Как удалось преодолеть кризис?

    — «Арсенал» — отличная команда с прекрасной атмосферой. Мы с ребятами очень много работали, верили в себя и знали, что достойны лучшего. Именно из-за этого сумели преодолеть все проблемы.

    — Какие максимальные задачи ставите перед командой на остаток сезона?

    — Не надо торопиться, нужно двигаться постепенно. В прошлом году «Арсенал» играл в стыковых матчах за право остаться в Премьер-лиге. Было бы хорошо в этом сезоне закрепиться в середине таблицы, стать крепким середняком. А дальше все будет зависеть от амбиций клуба. Если руководство хочет добиваться большего, нужно стремиться к этому и многое делать по-другому. Но хочу опять же акцентировать внимание — ничего не бывает сразу, нужно время.

    Источник: Известия

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    19.12.2017 06:39
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    Комментарии (3)
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    пряник929
    1513655769
    Сохрани состав и усилься...
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    Чикомас
    1513665295
    У Божича получится.
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    ologreds
    1694991706
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