Аленичев: «Багаж Тихонова в «Енисее» мне очень помог»

Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев поблагодарил за работу своего предшественника Андрея Тихонова, ныне возглавляющего «Крылья Советов».

– У вас часто спрашивали про багаж Аленичева в «Спартаке». А был ли багаж Тихонова, когда вы пришли в «Енисей»?

– (Улыбается.) Очень благодарен моему другу Андрею за то, что он мне оставил. Был знаком с игрой команды, следил за ней, когда он там работал. Мой соратник создал костяк, я лишь добавил несколько игроков и свои идеи. Андрей, как и я, предпочитает атакующий футбол, у нас схожие взгляды на стратегию. Мне было не так тяжело войти в команду именно потому, что она знала требования Андрея и понимала, чего хочу я. Точно могу сказать: какое-то время работал с багажом Тихонова, который мне очень помог.

Отметим, что «Енисей» занимает первое место в турнирной таблице ФНЛ по итогам 25-ти туров.