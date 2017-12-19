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    Аленичев: «Багаж Тихонова в «Енисее» мне очень помог»

    Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев поблагодарил за работу своего предшественника Андрея Тихонова, ныне возглавляющего «Крылья Советов».

    – У вас часто спрашивали про багаж Аленичева в «Спартаке». А был ли багаж Тихонова, когда вы пришли в «Енисей»?

    (Улыбается.) Очень благодарен моему другу Андрею за то, что он мне оставил. Был знаком с игрой команды, следил за ней, когда он там работал. Мой соратник создал костяк, я лишь добавил несколько игроков и свои идеи. Андрей, как и я, предпочитает атакующий футбол, у нас схожие взгляды на стратегию. Мне было не так тяжело войти в команду именно потому, что она знала требования Андрея и понимала, чего хочу я. Точно могу сказать: какое-то время работал с багажом Тихонова, который мне очень помог.

    Отметим, что «Енисей» занимает первое место в турнирной таблице ФНЛ по итогам 25-ти туров.

    Источник: «Советский спорт»

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    19.12.2017 01:24
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    Комментарии (2)
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    Начинается эра тренеров из Спартака 90-х
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