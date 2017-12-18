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    • Казаков назначен руководителем направления коммуникаций «Локомотива»

    Казаков назначен руководителем направления коммуникаций «Локомотива»

    Спортивный комментатор Илья Казаков назначен руководителем направления коммуникаций «Локомотива».

    «С целью усовершенствования системы управления клубом и повышения коммерческой эффективности было произведено укрупнение и объединение двух функций – маркетинга и связей с общественностью – и создан Департамент маркетинга и коммуникаций», – говорится в сообщении клуба.

    Казаков с 2005 по 2015 год работал в качестве пресс-атташе сборной России. Кроме того, журналист вел программу «Футбол России» на каналах «Спорт» и «Россия-2».

    Источник: ФК «Локомотив»

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    18.12.2017 23:01
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    Комментарии (5)
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    maygli
    1513628133
    Ну всё, теперь дело пойдёт. Ни каких трансферов не нать, всё теперь департаменты будут делать.
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    GoLenaStop
    1513628217
    Ага, читай - поиск спонсоров и финансовых вливаний с регионов. О ,Тверь, родной вагонзавод!... Опять Масква бубулей ждёт! ХИ и ХА! А когда наша городская команда снова выйдет на поле? Вроде бы драли в 50-х масквачей...
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    DOCTOR PENALTY
    1513631217
    Крутое назначение, повезло. Возможно получит золотую медаль.
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    Diesel133
    1513669980
    идет потихоньку работа по переводу клуба в самостоятельное плавание.
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    ologreds
    1694991708
    numo529606
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