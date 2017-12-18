Спортивный комментатор Илья Казаков назначен руководителем направления коммуникаций «Локомотива».

«С целью усовершенствования системы управления клубом и повышения коммерческой эффективности было произведено укрупнение и объединение двух функций – маркетинга и связей с общественностью – и создан Департамент маркетинга и коммуникаций», – говорится в сообщении клуба.

Казаков с 2005 по 2015 год работал в качестве пресс-атташе сборной России. Кроме того, журналист вел программу «Футбол России» на каналах «Спорт» и «Россия-2».