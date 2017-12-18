Аленичев: «Очень тяжело и болезненно переживал уход из «Спартака». Около месяца копался в себе»

Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев, ранее возглавлявший «Спартак», рассказал об уходе из московского клуба

Напомним, Аленичев покинул пост главного тренера красно-белых в августе 2016 года.

– Вы сказали, что дали себе десять месяцев на отдых после ухода из «Спартака». Сколько времени понадобилось, чтобы перестать думать о той отставке?

– Очень тяжело и болезненно переживал уход из «Спартака». Не так просто было пережить и переварить случившееся. Не выходил на связь, не давал интервью, не появлялся на телевидении. Около месяца копался в себе, анализировал ситуацию. А потом сам себе сказал: «Хватит!» И начал новую спортивную тренерскую жизнь. Съездил на стажировки, начал смотреть футбол.