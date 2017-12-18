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    • Аленичев: «Очень тяжело и болезненно переживал уход из «Спартака». Около месяца копался в себе»

    Аленичев: «Очень тяжело и болезненно переживал уход из «Спартака». Около месяца копался в себе»

    Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев, ранее возглавлявший «Спартак», рассказал об уходе из московского клуба

    Напомним, Аленичев покинул пост главного тренера красно-белых в августе 2016 года.

    – Вы сказали, что дали себе десять месяцев на отдых после ухода из «Спартака». Сколько времени понадобилось, чтобы перестать думать о той отставке?

    – Очень тяжело и болезненно переживал уход из «Спартака». Не так просто было пережить и переварить случившееся. Не выходил на связь, не давал интервью, не появлялся на телевидении. Около месяца копался в себе, анализировал ситуацию. А потом сам себе сказал: «Хватит!» И начал новую спортивную тренерскую жизнь. Съездил на стажировки, начал смотреть футбол.

    Источник: «Советский спорт»

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    18.12.2017 22:16
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    Комментарии (25)
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    DOCTOR PENALTY
    1513628247
    Мы все понимаем, что увольнение было неоднозначным, переживали тогда. Главное - ты, Дмитрий Анатольевич, не сломался. Более того, полон желания доказать, что это была жестокая коньюнктурная несправедливость. Не забывай, что команду тогда называли " Спартак Аленичева". И если,вдруг, встанет вопрос о новом тренере, уверен ты будешь первый кандидат. Удачи тебе во всём.
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    Тraumtanzеr
    1513628784
    Это не повод грязью родной клуб поливать.
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    orgazmatron
    1513629327
    Заслуга Аленичева в том, что он убрал из команды игроков, не соответствующих ее уровню, остался бы Аленичем мы скорее всего тоже стали бы чемпионами, он хороший тренер
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    FCSM#REDWHITE#
    1513637653
    спасибо за команду Дима!
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    GoLenaStop
    1513639721
    Что, свинота, прошлого своего жаль? А ведь будущего-то у вас - нет! Вот продадите своих рабов с южных плантаций - и снова по клубам воровать пойдёте! Тьфу!
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    Диктор
    1513658244
    Врет до сих пор переживает-гамно периодически так и лезет из него.
    Ответить
    piligrim1986
    1513668246
    ага, аж до сих пор бомбит
    Ответить
    OfaZavr
    1513669841
    Удачи Вам Дмитрий Анатольевич все еще получиться! Самое главное спасибо что Массимо пригласили в клуб еще не известно как бы все сложилось если бы этого не случилось.
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    niko5
    1513688493
    И начал поливать грязью Спартак!!МолодеЦЦЦЦ
    Ответить
    ologreds
    1694991708
    numo529602
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