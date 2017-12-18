Член комитета по этике РФС – о Кокорине: «Всегда говорил, что перевоспитать этого человека нельзя»

Член комитета по этике РФС Андрей Созин прокомментировал поведение нападающего «Зенита» Александра Кокорина, который на свадьбе друзей в Осетии танцевал лезгинку и стрелял в воздух из пистолета.

Ранее поведение игрока оценил член комитета по этике РФС Геннадий Костылев.

«Поведение Кокорина не имеет отношения к комитету по этике РФС. Это опять некое нарушение административного характера, как и нарушение ПДД. Всегда говорил, что перевоспитать этого человека нельзя. Наверное, и не надо. У него уже свои дети, чего его перевоспитывать? Он живeт по своим правилам.

На мой взгляд, стрельбой в воздух, будь это на свадьбе или в погоне на Porche, должны заниматься правоохранительные органы. Говорить, прав он или нет, должны люди, которые уполномочены это делать. От себя лишь скажу, что когда перестали говорить о Кокорине, он стал играть и забивать. Только тогда его перестали воспринимать как нарушителя. Видимо, взялся за голову. Наверное, пришло осознание, что чемпионат мира может пройти без него.

Потом начался поток лести из комментаторской кабины от людей, которые любят «Зенит» как своe детище. Кокорин и порхает, и лучше всех бежит, и сильнее всех бьeт. Как только началась эта истерика опять, всe – футболист Кокорин перестал играть. Ему перестало нравиться быть нормальным футболистом», – сказал Созин.