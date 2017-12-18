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    • Член комитета по этике РФС – о Кокорине: «Всегда говорил, что перевоспитать этого человека нельзя»

    Член комитета по этике РФС – о Кокорине: «Всегда говорил, что перевоспитать этого человека нельзя»

    Член комитета по этике РФС Андрей Созин прокомментировал поведение нападающего «Зенита» Александра Кокорина, который на свадьбе друзей в Осетии танцевал лезгинку и стрелял в воздух из пистолета.

    Ранее поведение игрока оценил член комитета по этике РФС Геннадий Костылев.

    «Поведение Кокорина не имеет отношения к комитету по этике РФС. Это опять некое нарушение административного характера, как и нарушение ПДД. Всегда говорил, что перевоспитать этого человека нельзя. Наверное, и не надо. У него уже свои дети, чего его перевоспитывать? Он живeт по своим правилам.

    На мой взгляд, стрельбой в воздух, будь это на свадьбе или в погоне на Porche, должны заниматься правоохранительные органы. Говорить, прав он или нет, должны люди, которые уполномочены это делать. От себя лишь скажу, что когда перестали говорить о Кокорине, он стал играть и забивать. Только тогда его перестали воспринимать как нарушителя. Видимо, взялся за голову. Наверное, пришло осознание, что чемпионат мира может пройти без него.

    Потом начался поток лести из комментаторской кабины от людей, которые любят «Зенит» как своe детище. Кокорин и порхает, и лучше всех бежит, и сильнее всех бьeт. Как только началась эта истерика опять, всe – футболист Кокорин перестал играть. Ему перестало нравиться быть нормальным футболистом», – сказал Созин.

    Источник: Чемпионат.ком

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    18.12.2017 22:01
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    Комментарии (18)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Евгений П
    1513627348
    Члены повылазили... Каждому невтерпеж высказаться. "Всегда говорил,что перевоспитать этого человека нельзя"... Тов. Созин, безусловно , являясь великим "членом" высокодуховного комитета по этике, просто обязан разбираться в таких "негодяях" как Кокорин, чтобы говорить можно ли его перевоспитать или нет.
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    maygli
    1513628598
    Такое ощущение, что у комитета работы нет никакой. Ну нечем им больше заняться.
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    VikNMar
    1513631107
    Какое отношение это имеет к футболу ???
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    Юрий Б.
    1513631109
    По Кокорину УК плачет
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    Правдоруб100
    1513631338
    Все, кто нападает на Кокорина, причём ЗА ПРОСТО ТАК, это враги нашего футбола!!! Лучший игрок Зенита и сборной может навести на чемпе мира порчу на чужие ворота, чего НИКАК НЕ МОГУТ ДОПУСТИТЬ эти самые деятели, члены всего и вся!!!! Какое ваше собачье дело, где он пьёт, гуляет танцует ЗА СВОИ ДЕНЬГИ???!!! Или он РАБ??? Или он ущербный??? Тогда плохо сыграл - ОЙ-ОЙ-ОЙ, сейчас ВСЕХ ГНОБИТ ГОЛАМИ - всё равно АЙ-АЙ-АЙ!!!!! Чего вам надо? А надо только одного: ПОДОСРАТЬ СТРАНЕ, проиграть чемп и заполитизировать и без того ЗАПОЛИТИЗИРОВАННЫЙ СПОРТ!!!!! ЧМЫРИ!!!!!
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    stream15
    1513631696
    Зачем нам тогда комитет по этике, чем он отличается от Кокорина?
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    DOCTOR PENALTY
    1513632074
    Как же он надоел!
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    Альфред фаред
    1513661549
    Отправить в ПФЛ на перевоспитание!
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    nemolod
    1513670192
    Себя бы представил на его месте - что он должен был когда все веселятся,чинно сидеть за столом с кислым лицом? Да сейчас хлопушки на Новый год сильнее рвутся,чем эти жалкие хлопки из пистолета,причем в воздух,а тут не по делу накинулись на парня,словно он прям только и делает,что после тренировок что-то и где-то нарушит! Вот когда он на футбольном поле недостойно поведет,тогда уж это ваше право!
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    ologreds
    1694991707
    numo529601
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