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    • Анюков хочет покинуть «Зенит». На игрока претендуют два клуба

    Анюков хочет покинуть «Зенит». На игрока претендуют два клуба

    Защитник «Зенита» Александр Анюков намерен покинуть петербургский клуб, об этом заявил комментатор Геннадий Орлов. На 35-летнего футболиста претендуют две команды.

    Игрок выступает за сине-бело-голубых с 2005 года. В нынешнем сезоне Анюков провел в РФПЛ один матч.

    «У Анюкова контракт до лета 2018 года, то есть сейчас он имеет право вести переговоры с другими клубами. «Зенит» может пойти навстречу. На него есть спрос. Называть клубы не буду, но у него есть два варианта и сам он хочет уйти. Это то, что он мне лично сказал.

    Пожелаем ему успехов. Его желание это прежде всего. Ему 35 лет, но он великолепно физически готов, ни грамма лишнего веса», – сказал Орлов.

    Источник: Радио «Зенит»

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    18.12.2017 20:33
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    Комментарии (14)
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    Killer_King
    1513621233
    Динамо и Уфа
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    life85
    1513621579
    Прямая дорога в Краснодар !
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    Zenmaster
    1513621990
    Такой ИГРОК усилит любую команду !!! Ему играть надо -- он в прекрасной форме !!!
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    BAIv
    1513622368
    Анюков боец! но возраст однако
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    maygli
    1513622442
    Если бы сним контракт подписали в Зените (хоть какой) он бы остался, а так естественно ищет себе продолжение в работе. Успехов.
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    Arshavin the Best
    1513625497
    Тосно, Было бы замечательно для обеих сторон
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    nemolod
    1513628924
    Ну раз уже претенденты на игрока есть,непонятно чего тянут ,надо поблагодарить ветерана,последнего из того великолепного состава,который взял еврокубки, и отпустить!
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    Павелий
    1513633726
    Эти клубы Зенит-2 и Зенит-3?
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    vovan55
    1513634194
    да, староват...но где нибудь на переферии и в лиге рангом ниже может себя и показать...
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    ologreds
    1694991708
    numo529593
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