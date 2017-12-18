Анюков хочет покинуть «Зенит». На игрока претендуют два клуба

Защитник «Зенита» Александр Анюков намерен покинуть петербургский клуб, об этом заявил комментатор Геннадий Орлов. На 35-летнего футболиста претендуют две команды.

Игрок выступает за сине-бело-голубых с 2005 года. В нынешнем сезоне Анюков провел в РФПЛ один матч.

«У Анюкова контракт до лета 2018 года, то есть сейчас он имеет право вести переговоры с другими клубами. «Зенит» может пойти навстречу. На него есть спрос. Называть клубы не буду, но у него есть два варианта и сам он хочет уйти. Это то, что он мне лично сказал.

Пожелаем ему успехов. Его желание это прежде всего. Ему 35 лет, но он великолепно физически готов, ни грамма лишнего веса», – сказал Орлов.