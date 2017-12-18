«Байер» не намерен продавать Бэйли в «Челси» или «Арсенал»

Спортивный директор «Байера» Руди Феллер сообщил, что клуб не беспокоится по поводу интереса «Челси» и «Арсенала» к нападающему Леону Бэйли. По его словам, «аптекари» не намерены расставаться с 20-летним игроком.

«Мы уже много раз доказывали, что можем говорить «нет». Мы чувствуем себя вполне расслаблено», – сказал Феллер.

«Байер» приобрел Бэйли у «Генка» в начале этого года за 13,5 миллиона евро. В нынешнем сезоне ямаец принял участие в 15-ит матчах, записав на свой счет семь голов и четыре результативные передачи.