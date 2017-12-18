Агент Данилу Перейры заявил, что не удивлен интересом к игроку со стороны английских топ-клубов

Агент Бруно Мейрелеш, который ведет дела полузащитника «Порту» Данилу Перейры, заявил, что для него не стал неожиданностью интерес, проявляемый к игроку английскими топ-клубами.

Ранее появилась информация, что 26-летний португалец находится в шорт-листах «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Арсенала».

«Данилу проводит хороший сезон, поэтому вполне естественно, что такие клубы интересуются им. Но нас это не беспокоит, он счастлив в «Порту», – сказал Мейрелеш.

В нынешнем сезоне Перейра провел 21 матч, отметившись четырьмя голами и тремя результативными передачами. Его стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 20 миллионов евро.