Фурсенко: «Присмотритесь, и увидите, как профессионально и красиво Кокорин играет в футбол»

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко отметил, какую огромную работу в каждом матче проделывает нападающий команды Александр Кокорин, даже если не забывает голов. По мнению руководителю, разбирающиеся в футболе люди получают удовольствие от действий форварда на поле.

«С моей точки зрения, герои необходимы в разных сферах человеческой деятельности. В футболе же само по себе слово «фанат» подразумевает, что человек влюблен в игроков, в команду, в то действо, которое происходит на поле. Люди, разбирающиеся в футболе, получают удовольствие, например, не только от того, как Саша Кокорин забивает голы, но и от того как он двигается по полю, как прикрывает корпусом мяч, как отдает пас. Иногда Кокорин не забивает гол в конкретной игре, но какую огромную работу он проделывает! В защиту отходит постоянно. Присмотритесь, и увидите, как профессионально и красиво – подчеркиваю, красиво! – Александр играет в футбол. Голы же придут, абсолютно уверен. Он и так лидирует в списке бомбардиров. Хотелось бы, чтобы Кокорин в два раза больше забивал, но в какие-то времена забивается больше, в какие-то меньше. Мне кажется, что Кокорин – как раз и есть настоящий зенитовский герой, на которого наше молодое поколение хочет быть похожим. А еще Саша – очень хороший добрый человек.

Мы к Кокорину относимся с уважением и любовью. Что пошло во благо, то во благо. Поддерживать игроков – и Кокорина, и Дзюбу, и Паредеса, и Шатова – наша обязанность. Они все – члены коллектива. Другое дело, какой результат будет. Я бы не стал отдельно выделять элементы в воспитательной работе Манчини. Не всегда этот процесс проходит гладко. Он строит команду. И есть планомерная работа по раскрытию качеств футболистов. Она ежедневная, проводится и на поле, и в жизни. Не прекращается никогда», – сказал Фурсенко.

В нынешнем сезоне Кокорин провел 29 встреч, забил 18 голов и сделал четыре результативные передачи.