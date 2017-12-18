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    • Фурсенко: «Присмотритесь, и увидите, как профессионально и красиво Кокорин играет в футбол»

    Фурсенко: «Присмотритесь, и увидите, как профессионально и красиво Кокорин играет в футбол»

    Президент «Зенита» Сергей Фурсенко отметил, какую огромную работу в каждом матче проделывает нападающий команды Александр Кокорин, даже если не забывает голов. По мнению руководителю, разбирающиеся в футболе люди получают удовольствие от действий форварда на поле.

    «С моей точки зрения, герои необходимы в разных сферах человеческой деятельности. В футболе же само по себе слово «фанат» подразумевает, что человек влюблен в игроков, в команду, в то действо, которое происходит на поле. Люди, разбирающиеся в футболе, получают удовольствие, например, не только от того, как Саша Кокорин забивает голы, но и от того как он двигается по полю, как прикрывает корпусом мяч, как отдает пас. Иногда Кокорин не забивает гол в конкретной игре, но какую огромную работу он проделывает! В защиту отходит постоянно. Присмотритесь, и увидите, как профессионально и красиво – подчеркиваю, красиво! – Александр играет в футбол. Голы же придут, абсолютно уверен. Он и так лидирует в списке бомбардиров. Хотелось бы, чтобы Кокорин в два раза больше забивал, но в какие-то времена забивается больше, в какие-то меньше. Мне кажется, что Кокорин – как раз и есть настоящий зенитовский герой, на которого наше молодое поколение хочет быть похожим. А еще Саша – очень хороший добрый человек.

    Мы к Кокорину относимся с уважением и любовью. Что пошло во благо, то во благо. Поддерживать игроков – и Кокорина, и Дзюбу, и Паредеса, и Шатова – наша обязанность. Они все – члены коллектива. Другое дело, какой результат будет. Я бы не стал отдельно выделять элементы в воспитательной работе Манчини. Не всегда этот процесс проходит гладко. Он строит команду. И есть планомерная работа по раскрытию качеств футболистов. Она ежедневная, проводится и на поле, и в жизни. Не прекращается никогда», – сказал Фурсенко.

    В нынешнем сезоне Кокорин провел 29 встреч, забил 18 голов и сделал четыре результативные передачи.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    18.12.2017 13:20
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    Комментарии (25)
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    Killer_King
    1513600780
    Надо профессионально в пустые ворота начат попадать
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    shinnik
    1513602792
    я- с метра писаю..., но иногда не попадаю.. ____но есть работа над собой..
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    docndoc
    1513608031
    Про Кокорина ничего не скажу. Не бесталаный.. Но Фурсенко.. это ж как товар лицом показывает! С таким красноречием снег эскимосам продаст!)) Вторую лигу запросто оптом в АПЛ толкнёт!
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    OfaZavr
    1513609453
    как распиарил что любой агент отдыхает)) ну теперь давай Дзюбу и Новосельцева также глядишь зимой в лет уйдут как горячие дзюбины пирожки))
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    Zenmaster
    1513614310
    Мастерство -- когда забивается гол при первой возможности -- как видно с этим у Кокоши проблемы !!!
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    mihail200606
    1513614705
    фурсенко вообще вреден для нашего футбола...
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    Par Mezan
    1513617122
    То что у него привычка всё нюхать - стол или ствол, - о многом говорит, как об интеллектуальном парне. После паскудства с гимном - он ублюдок и законченная сволочь. Зенит, смотри кого в жопу целуешь!..Нагадит прямо в вашу варежку!
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    gennadiy
    1513618659
    Надоели.
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    maygli
    1513632579
    Краткий ликбез для Фурсенко - фанатизм- это слепое, безоговорочное следование убеждениям, доведённая до крайности, обычно сочетающаяся с нетерпимостью к чужим взглядам и убеждениям. В переводе с латинского - означало «исступлённый», «изуверский», «сумасбродный», «яростный». Лучшее средство против фанатизма — культура ума и воспитание в людях уважения к человеческой личности.
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    ologreds
    1694991711
    numo529557
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