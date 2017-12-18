Суарес: «Гол был, мяч пересек линию ворот»

Форвард «Барселоны» Луис Суарес, который стал автором двух голов в матче испанской Примеры с «Депортиво», считает, что у него отобрали еще один забитый гол.

«Гол рабоной был очевиден всем. Мяч пересек линию ворот. Я видел это своими глазами, так как находился рядом с воротами.

26 попаданий в каркас ворот? Мы всегда стремимся забить голы, но иногда возникают обстоятельства. Бывает, что штанги помогают тебе, а бывает – твоему сопернику», – сказал Суарес после матча.

Игра 16-го тура испанской Примеры «Барселона» – «Депортиво» закончилась со счетом 4:0.