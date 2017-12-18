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    Алькасер выбыл до января

    Нападающий «Барселоны» Пако Алькасер получил травму левой ноги во встрече с «Депортиво», которая закончилась со счетом 4:0. Футболист должен восстановиться к январским матчам своей команды.

    «Мы потеряли важного игрока перед класико, но мы надеемся, что рождественский перерыв позволит ему залечить полученную травму. Надеюсь, он сможет помочь нам в январе», – заявил после матча главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде.

    Напомним, матч 17-го тура испанской Примеры «Реал» – «Барселона» состоится в субботу, 23 декабря, в 15:00 по московскому времени.

    Источник: ФК «Барселона»

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    18.12.2017 09:05
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