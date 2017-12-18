Контракты Рибери и Роббена с «Баварией» могут быть продлены в начале 2018 года

Президент «Баварии» Ули Хенесс пообещал рассмотреть возможность продления контрактов полузащитников Арьена Роббена и Франка Рибери в начале следующего года.

«Роббен и Рибери являются заслуженными футболистами, они не давят на клуб в вопросе продления своих контрактов. Думаю, что в феврале, марте или в апреле мы сможем принять определенное решение.

Они оба знают, что «Бавария» никогда не бросает своих футболистов», – заявил Хенесс.

Напомним, что контракты у Роббена и Рибери с «Баварией» рассчитаны до середины 2018 года.