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    • Контракты Рибери и Роббена с «Баварией» могут быть продлены в начале 2018 года

    Контракты Рибери и Роббена с «Баварией» могут быть продлены в начале 2018 года

    Президент «Баварии» Ули Хенесс пообещал рассмотреть возможность продления контрактов полузащитников Арьена Роббена и Франка Рибери в начале следующего года.

    «Роббен и Рибери являются заслуженными футболистами, они не давят на клуб в вопросе продления своих контрактов. Думаю, что в феврале, марте или в апреле мы сможем принять определенное решение.

    Они оба знают, что «Бавария» никогда не бросает своих футболистов», – заявил Хенесс.

    Напомним, что контракты у Роббена и Рибери с «Баварией» рассчитаны до середины 2018 года.

    Источник: Goal.com

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    18.12.2017 08:36
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