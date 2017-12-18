Бышовец: «У Манчини игроки-то нормальные!»

Известный отечественный тренер Анатолий Бышовец рассказал о проблемах, с которыми столкнулся в «Зените» итальянец Роберто Манчини. По его словам, в российском клубе тот столкнулся с задачами, которые ему не встречались в предыдущих командах, с которыми он работал.

– У Манчини есть как минимум пять нападающих. Вам понятны слова итальянца о недостатке игроков на позицию забивного форварда?

– Я думаю, что когда Манчини говорит о Заболотном, то он уже исключает Дзюбу. По амплуа и своим качествам Заболотный – игрок передней линии, создающий давление в центральной зоне на игроков обороны. Образно – это как столб в баскетболе, если говорить прямолинейно. Заболотный создает давление во вратарской, его игра – не только завершение, но и сохранение мяча. Это вполне вписывается в философию «Зенита». Быстрые атаки, использование флангов, передачи с фланга – для этого нужен центральный нападающий, который будет ключевой фигурой. В лице Заболотного Манчини видит своего рода Вьери. В таком плане он его и рассматривал, как и Черчесов. Способность выполнить хороший объем работы, умение держать постоянно в напряжении оборону и результативное завершение. Это не дублирование позиции Кокорина ни в коей мере, который способен действовать на фланге. Заболотный – понятная мне фигура, он должен играть на острие (увы, похоже, вместо Дзюбы).

– Сумеет ли Манчини качественно подготовить команду в столь непривычно длинном зимнем межсезонье?

– Когда мы говорим о подготовке команды, для Манчини это знакомо, для него нет секретов. Мы же видели, как «Зенит» начал сезон. Команда была физически подготовлена и доминировала в каждом из матчей. Но когда ты приходишь в команду, где нет ограничения на игроков (лимит), когда ты не имеешь проблем в комплектовании («Интер», «Манчестер Сити»), то роль Манчини сводилась к селекционной работе. В «Зените» же требовалось создавать команду, формировать ее: идею, структуру, организацию игры. И мне кажется, что Манчини столкнулся с проблемой.

У него есть ряд игроков, которых он готов использовать, но вынужден учитывать разные факторы и пытаться совместить игроков, отличающихся по ментальным и национальным качествам. Проблема общения есть не только в быту, но и на футбольном поле. «Зенит» долгое время был клубом, где костяк составляли российские игроки. Тогда мы видели результат. Процесс формирования команды в «Зените» требует от Манчини качеств, которыми он не обладает, не сталкивался с этим. Когда у него возникали проблемы в других клубах, он просто говорил, что, к примеру, вместо Полоза нужен такой-то игрок, вместо Ригони – другой, вместо Кузяева – третий. А в «Зените» такой подход нереален. У Манчини всегда были возможности и право выбора игроков, вне зависимости от цены и качества: и в Италии, и в Англии. В «Зените» у него хороший материал, есть целая группа игроков с хорошим потенциалом, но это другое… Для того, чтобы реализовать этот потенциал, необходима организация игры, которая бы раскрыла возможности футболистов, нужен поиск необходимых сочетаний, которые бы дополняли качества игроков и усиливали их возможности. Манчини пытается переложить недостатки в игре и проблемы на отсутствие качественных игроков. Но игроки-то нормальные! И в этом нет сомнений. Тренеру требуется совместить их игровые качества, ментальные… Пока я этого не вижу. Не удается создать ансамбль.