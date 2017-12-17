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    • Шалимов: «Краснодар» забил в РФПЛ 32 гола. Может ли играть плохо команда, которая столько забивает?»

    Шалимов: «Краснодар» забил в РФПЛ 32 гола. Может ли играть плохо команда, которая столько забивает?»

    Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов оценил выступление команды в первой части нынешнего сезона РФПЛ.

    На данный момент «быки» набрали 36 очков и располагаются на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата России.

    – Как в целом оцените результат команды в осенней части чемпионата?

    – Оценю позитивно. Мы набрали 36 очков, идем в одном очке от прямого выхода в Лигу чемпионов. Хорошо ли мы играли? Считаю, что хорошо. Забили 32 гола в чемпионате – посмотрите их и скажите, может ли играть плохо команда, которая забивает такие мячи. Наверное, нет.

    – Но «Краснодар» набирает очки в матчах не с командами из топ-4.

    – Да, я сам разделил чемпионат на две половины. Условную первую четверку и остальных. Вот с остальными мы набрали больше всех очков.

    – Почему вы так делите?

    – Потому что если использовать принцип наложения составов, тем самым сравнивая их по позициям, понимаешь, что уступаем по составу «Спартаку», «Зениту», «Локомотиву» и даже ЦСКА. И значит, в таких встречах игра должна складываться в нашу пользу – имею ввиду то, что мы не должны первыми пропускать. Если же первыми пропускаем, появляются проблемы. Обидно, что нам забивают не после сильных ходов соперника, а после наших индивидуальных ошибок.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    17.12.2017 22:47
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    Комментарии (11)
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    fortune-bva
    1513541346
    а пропустил видел сколько?! столько пропускали только команды топ-3 дна таблицы и Ахмат, который весь сезон лихорадит... Конечно ты "классный" (имхо) тренер и команда играет хорошо, а в чем тогда дело? В зону еврокубков попадете конечно, но это ли цель Краснодара?! И Кононов попадал, дак сказали этого мало)))
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    DOCTOR PENALTY
    1513542910
    Краснодар на правильном пути. Этого не понимают только люди далёкие от футбола.
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    √монегаск√
    1513567163
    Халл Слуцкого тоже по забитым голам был в тройке, и что где сейчас Халл и Слуцкий,лучше оборону налаживай, а точнее опорную зону,туда бульдога надо настоящего, чтобы выгрызал весь центр
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    OfaZavr
    1513582527
    я не думаю что Краснодар уступает по составу ЦСКА. Зениту,Спартаку и Локо наверно, но при грамотном тренере этот состав способен на большее.
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    ologreds
    1694991713
    numo529506
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