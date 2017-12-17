Шалимов: «Краснодар» забил в РФПЛ 32 гола. Может ли играть плохо команда, которая столько забивает?»

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов оценил выступление команды в первой части нынешнего сезона РФПЛ.

На данный момент «быки» набрали 36 очков и располагаются на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата России.

– Как в целом оцените результат команды в осенней части чемпионата?

– Оценю позитивно. Мы набрали 36 очков, идем в одном очке от прямого выхода в Лигу чемпионов. Хорошо ли мы играли? Считаю, что хорошо. Забили 32 гола в чемпионате – посмотрите их и скажите, может ли играть плохо команда, которая забивает такие мячи. Наверное, нет.

– Но «Краснодар» набирает очки в матчах не с командами из топ-4.

– Да, я сам разделил чемпионат на две половины. Условную первую четверку и остальных. Вот с остальными мы набрали больше всех очков.

– Почему вы так делите?

– Потому что если использовать принцип наложения составов, тем самым сравнивая их по позициям, понимаешь, что уступаем по составу «Спартаку», «Зениту», «Локомотиву» и даже ЦСКА. И значит, в таких встречах игра должна складываться в нашу пользу – имею ввиду то, что мы не должны первыми пропускать. Если же первыми пропускаем, появляются проблемы. Обидно, что нам забивают не после сильных ходов соперника, а после наших индивидуальных ошибок.