Кутепов: «Каррера осенью мог покинуть «Спартак»? В прессе было много лжи»

Защитник «Спартака» Илья Кутепов прокомментировал информацию, согласно которой главный тренер Массимо Каррера мог покинуть московский клуб минувшей осенью.

Итальянец возглавляет красно-белых с августа 2016 года.

– Осенью были разговоры о возможной отставке Массимо Карреры. Он действительно был близок к уходу?

– Честно, не знаю. В команде все было спокойно. Не было волнений, каких-то передряг. То, что решалось за закрытыми дверьми – было для нас тайной. Но одно могу сказать точно: в прессе тогда было много лжи.

– Но никто ведь не отрицал, что после матча с «Тосно» Каррера рвал и метал в раздевалке.

– А как вы хотели? Вести 2:0 в большинстве и упустить победу – это нормально? В таких случаях всегда бывают какие-то разговоры. Но они рабочие. Ничего такого, о чем писалось в прессе – не было. Это все выдумки.