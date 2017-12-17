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    • Кутепов: «Каррера осенью мог покинуть «Спартак»? В прессе было много лжи»

    Кутепов: «Каррера осенью мог покинуть «Спартак»? В прессе было много лжи»

    Защитник «Спартака» Илья Кутепов прокомментировал информацию, согласно которой главный тренер Массимо Каррера мог покинуть московский клуб минувшей осенью.

    Итальянец возглавляет красно-белых с августа 2016 года.

    – Осенью были разговоры о возможной отставке Массимо Карреры. Он действительно был близок к уходу?

    – Честно, не знаю. В команде все было спокойно. Не было волнений, каких-то передряг. То, что решалось за закрытыми дверьми – было для нас тайной. Но одно могу сказать точно: в прессе тогда было много лжи.

    – Но никто ведь не отрицал, что после матча с «Тосно» Каррера рвал и метал в раздевалке.

    – А как вы хотели? Вести 2:0 в большинстве и упустить победу – это нормально? В таких случаях всегда бывают какие-то разговоры. Но они рабочие. Ничего такого, о чем писалось в прессе – не было. Это все выдумки.

    Источник: «Российская газета»

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    17.12.2017 22:35
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    Комментарии (7)
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    Полная Канистра
    1513540520
    вот такие журналюги с такими вот вопросами и провоцируют разлад в командах и пишут всякую хрень того что не было на самом деле
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    Спартач_навсегда
    1513540989
    всякую ересь сми писали,надеясь разладить атмосферу в коллективе,но Массимо смог сплотить коллектив и выдержал давление в свой адрес,которое ,на мой взгляд, было незаслуженным.А сейчас , выдав впечатляющий отрезок в матче с лидерами,заставил замолчать всяких "особо умных" журналистов. Массимо Верим!!! Вперед Спартак!!!
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    DOCTOR PENALTY
    1513543276
    Момент был тяжёлый. Все переживали, не знали что и думать. Нормальные журналисты тоже
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    Борз-95
    1513545011
    Ничего такого, о чем писалось в прессе – не было.
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    Диктор
    1513575567
    Ну так это их хлеб -к сожалению.Увы объективных и честных журналистов сейчас нет.
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    OfaZavr
    1513582692
    ну а что еще ожидать от прессы, им сенсацию подавай тогда и рейтинги выше и вообще редко кто только правдой зарабатывает.
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    ologreds
    1694991713
    numo529505
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