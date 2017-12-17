Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Евро-2024 Кубок Америки Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    2 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    3 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    • Главная
    • Новости
    • Шалимов: «Просить меня уйти из «Краснодара» – все равно что желать мне смерти»

    Шалимов: «Просить меня уйти из «Краснодара» – все равно что желать мне смерти»

    Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов высказал свое отношение к людям, которые призывают его уйти в отставку. Специалист считает, что такие посылы некорректны.

    – Как вы думаете, те люди, которые свистели, за что они вас ненавидят?

    – А за что меня любить? Я всего добился сам, не был счастливчиком. Я жил своей жизнью, моя жизнь – футбол. В детстве на коробке во дворе я бил с двух ног по разным бортам. Задача – не ударить выше борта, потому что мяч улетал черт знает куда, и за ним надо было далеко бежать. Чеканка – прием на грудь – удар – вот схема. И вот за что меня любить?

    – Вам не хочется быть всеми любимым, как Леонид Слуцкий?

    – Нет. Потому что если некоторые люди начнут меня любить, я пойму, что происходит что-то не то – значит, живу не так. Моя жизнь – футбол, я в нем вырос. Когда мне кричат – уходи, это равносильно тому, что мне желают смерти. Уйти из футбола – значит, уйти из жизни.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.12.2017 21:36
    Рекомендуем
    Комментарии (35)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    +50/-50
    1513541030
    Шалимов на своём месте. И он должен был быть в Европе. Многие помнят не защитаный мяч в игре с ЦЗ. Дайте ему поработать.
    Ответить
    DOCTOR PENALTY
    1513541626
    Прочитайте интервью полностью, всё поймёте. Журналист, если очень мягко выразиться, законченый под....к, провокатор. Игорь молодец, держался достойно и очень откровенно. Видно, как он предан клубу. Это чистая ЗАКАЗУХА. Кто-то очень хочет сесть на краснодарские бабки. Теперь все будут думать, что это Слуцкий, т.к. журналист неловко его обозначил. Думаю эта хрень с обсиранием Шалимова( которого якобы все ненавидят) и продвижением Слуцкого ( от любви к которому стонет вся страна) не пройдёт по той причине, что у Галицкого соображалка неплохо работает пока. Извините, коротко сказать не получилось.
    Ответить
    retiremen
    1513542454
    Назвать Шалимова, тренерским гением, конечно нельзя. Но и бездарным тренеришкой тоже мы не можем. Конечно можно сказать , с таким составом любой будет играть более мение нормально..., а с таким хозяином? Но если отбросить в сторону эмоции, то за время его тренерства, команда ниже 5 места по моему и не опускалась. Клуб молодой, руководство тоже не нанятое, там куча проблем, а на виду один Шалимов. Давайте ответим на вопрос, уход Шалимова и приход например Зидана или там Фергюсона выведет Краснодар в победители ФНЛ и ЛЧ? Я думаю, что нет, состав скажите не тот. Так вот и получается, что Шалимов в нынешней ситуации очень даже не плохой вариант. Поставленные задачи с этим составом он выполняет. Выше головы он не прыгнет и не прыгает. А крики про уход, это эмоции. Я сам там на говоно чуть не изошел после 0/2 с Ахматом. Но ведь в конце то все кричали молодцы, никто его уже не уходил... Для чемпионства нужны совсем другие деньги, есть ли они у владельца?
    Ответить
    Axe111
    1513544092
    С какого х*я слуцкий всеми любимый! !!!!!?????????
    Ответить
    Бугимен
    1513546666
    ИГОРЯН НЕ СЛУШАЙ НЕКОГО,ДАВАЙ БЫКОВ ЛЧ ДВИГАЙ!
    Ответить
    Niko
    1513569845
    Че он курит???
    Ответить
    bolela_16
    1513575795
    иди в Спартак...
    Ответить
    sochi-2013
    1513576828
    «не стреляйте в пианиста — он играет, как умеет»
    Ответить
    OfaZavr
    1513581044
    что-то бреда какого-то наговорил и приплел то что к сути дела не относиться.
    Ответить
    ologreds
    1694991714
    numo529497
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+