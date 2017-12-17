Шалимов: «Просить меня уйти из «Краснодара» – все равно что желать мне смерти»

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов высказал свое отношение к людям, которые призывают его уйти в отставку. Специалист считает, что такие посылы некорректны.

– Как вы думаете, те люди, которые свистели, за что они вас ненавидят?

– А за что меня любить? Я всего добился сам, не был счастливчиком. Я жил своей жизнью, моя жизнь – футбол. В детстве на коробке во дворе я бил с двух ног по разным бортам. Задача – не ударить выше борта, потому что мяч улетал черт знает куда, и за ним надо было далеко бежать. Чеканка – прием на грудь – удар – вот схема. И вот за что меня любить?

– Вам не хочется быть всеми любимым, как Леонид Слуцкий?

– Нет. Потому что если некоторые люди начнут меня любить, я пойму, что происходит что-то не то – значит, живу не так. Моя жизнь – футбол, я в нем вырос. Когда мне кричат – уходи, это равносильно тому, что мне желают смерти. Уйти из футбола – значит, уйти из жизни.