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    • Зуев – о свободном времени: «Не пропускаю ни одного выпуска «ВДудя», смотрю «Дневник хача»

    Зуев – о свободном времени: «Не пропускаю ни одного выпуска «ВДудя», смотрю «Дневник хача»

    Полузащитник «Ростова» Александр Зуев рассказал о том, чем привык заниматься в свободное время. Принадлежащий московскому «Спартаку» хавбек смотрит видеоблоги.

    – Чем любишь заниматься в свободное время?

    – Смотрю кино, видео на YouTube, люблю поспать и поесть. Недавно видел «Убийство в восточном экспрессе». Люблю такие фильмы, где нужно подумать над сюжетом. Не нравится банальная фантастика или картины, в которых концовка очевидна еще на первых минутах. Из сериалов отметил бы нового «Шерлока».

    – Что смотришь на YouTube?

    – Есть влоги, выпуски которых не пропускаю. Например, это «Дневник Хача», «ВДудь».

    – Какой гость у Юрия Дудя тебе понравился больше всех?

    – Сергей Шнуров, Амиран Сардаров. Советую посмотреть эти выпуски.

    Источник: ФК «Ростов»

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    17.12.2017 16:14
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    Комментарии (9)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Таганский
    1513517002
    Ты бы, паря, побольше тренировался.. Поесть он любит, поспать..
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    dok66
    1513518577
    Кто такой ... , Зуев , чтобы обсуждать его свободное время .... Не понятно и даже не интересно .
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    Scuderia Ferrari F1
    1513518949
    Родной ты смотришь х...ю
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    insider_retro
    1513521280
    Попробую обойтись без его интеллектуального посыла...))
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    mihail200606
    1513523694
    новости на этих выходных кончились что впихивают какого то зуева и опусы Уткина?
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    OfaZavr
    1513524790
    да уж... супер новость дня.
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    Serjoga
    1513529086
    Еще один "Кокорин" вырос (интеллектуально, имею ввиду)! Спроси его кто написал Му-му, Война и мир.... надолго задумается! А потом вспомнит первого попавшегося поэта и пипец.....! Правильно ранее высказались: "О времена! О нравы!"
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    Lester84
    1513529353
    Стандартный быдло-набор влогов
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    ologreds
    1694991714
    numo529471
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