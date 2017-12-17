Зуев – о свободном времени: «Не пропускаю ни одного выпуска «ВДудя», смотрю «Дневник хача»

Полузащитник «Ростова» Александр Зуев рассказал о том, чем привык заниматься в свободное время. Принадлежащий московскому «Спартаку» хавбек смотрит видеоблоги.

– Чем любишь заниматься в свободное время?

– Смотрю кино, видео на YouTube, люблю поспать и поесть. Недавно видел «Убийство в восточном экспрессе». Люблю такие фильмы, где нужно подумать над сюжетом. Не нравится банальная фантастика или картины, в которых концовка очевидна еще на первых минутах. Из сериалов отметил бы нового «Шерлока».

– Что смотришь на YouTube?

– Есть влоги, выпуски которых не пропускаю. Например, это «Дневник Хача», «ВДудь».

– Какой гость у Юрия Дудя тебе понравился больше всех?

– Сергей Шнуров, Амиран Сардаров. Советую посмотреть эти выпуски.