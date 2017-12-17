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    • Кобелев: «Слова Манчини про недоукомплектованность «Зенита»? Полный абсурд»

    Кобелев: «Слова Манчини про недоукомплектованность «Зенита»? Полный абсурд»

    Бывший главный тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев заявил, что его удивляют слова наставника «Зенита» Роберто Манчини о недоукомплектованности петербургской команды.

    «Знаете, меня тревожит фраза, которую постоянно повторяет Манчини, — что команда якобы недоукомплектована. Ему купили 10-12 игроков, а оказывается, нужно было еще? С моей точки зрения, это неправильно, это полный абсурд. Такое впечатление, что в начале сезона в «Зените» решили взять побольше футболистов, а дальше уже как-то разобраться с ними. Но мы видим, что явно не разобрались. Каждый раз состав тасуется и ротируется, за исключением трех-четырех стабильных игроков основы, а на выходе — плачевный результат.

    Мне кажется, им надо избавиться от футболистов, которые практически не появляются на поле, оставаясь на скамейке. Также «Зениту» нужно наигрывать основной состав, который и должен будет делать результат. Учитывая предстоящие матчи Лиги Европы, ротацию стоит применять в отношении двух-трех игроков, а не пяти-шести», – сказал Кобелев.

    Источник: «Спорт уик-энд»

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    17.12.2017 12:27
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    Комментарии (31)
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    Garrincha58
    1513509076
    а кого они купили? 5 аргентинцев они что такие крутые особенно Маммана Дриусси Краневиттер эти трое ничем не лучше того же Юсупова или Ерохина с Полозом сто раз уже писал тут Зенит закупился количеством но ни как не качеством и толку как мы все видим нет и насчет тренера думаю любой наш специалист ничем не хуже этого распиаренного Манчини
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    Garrincha58
    1513509233
    а больше всех меня лично разочаровало что после ухода этих двух недоспецов Дюкова с Митрофановым на их место пришел Фурсенко который оказывается еще больше оказался не нужным Зениту
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    Serjoga
    1513514820
    По-моему в Зените лишний Манчини! Придет новый тренер (толковый) и это сборище игроков заставит пахать. А потом разберется кто лишний! Сейчас же у Манчини команда как у Плюшкина! "Дайте мне игроков, да побольше-побольше! Целый сезон впереди-разберусь кто они такие!"
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    Полная Канистра
    1513515922
    а как фурсик пел какие баллады про маничи стряпал заслушаешься
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    dok66
    1513517614
    Та к Манчини везде себя вел именно так . Это же изначально было ясно
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    ilichkadr
    1513522997
    Очередной супер-эксперт Кобелев, ранее был безработный Силкин, и на худой конец Карпин (пока не проявился) лежа ни диване дают советы космического масштаба и такой же космической глупости как и от кого избавиться и наигрывать не понятно конкретно какой основной состав............
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    Ловкий Бубен
    1513529994
    Нет, не абсурд, если игроки не выполняют функции возложенные на них тренером, такие как Мевля, Паредес, Краневиттер, Дзюба, Мамана, Дриуси, значит клуб не укомплектован игроками на этих позициях, или плохо укомплектован, что одно и тоже
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    игрок68
    1513533750
    кто про что а вшивый про баню
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    polt
    1513538687
    Так Манчини пытается оправдать, свою непутевую тренерскую работу. Состав неплохой, а игры нет. Срок для сыгранности команды более, чем достаточный. В чем дело? В Манчини и его некомпетентности на данный момент.
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    ologreds
    1694991716
    numo529452
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