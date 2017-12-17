Кобелев: «Слова Манчини про недоукомплектованность «Зенита»? Полный абсурд»

Бывший главный тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев заявил, что его удивляют слова наставника «Зенита» Роберто Манчини о недоукомплектованности петербургской команды.

«Знаете, меня тревожит фраза, которую постоянно повторяет Манчини, — что команда якобы недоукомплектована. Ему купили 10-12 игроков, а оказывается, нужно было еще? С моей точки зрения, это неправильно, это полный абсурд. Такое впечатление, что в начале сезона в «Зените» решили взять побольше футболистов, а дальше уже как-то разобраться с ними. Но мы видим, что явно не разобрались. Каждый раз состав тасуется и ротируется, за исключением трех-четырех стабильных игроков основы, а на выходе — плачевный результат.

Мне кажется, им надо избавиться от футболистов, которые практически не появляются на поле, оставаясь на скамейке. Также «Зениту» нужно наигрывать основной состав, который и должен будет делать результат. Учитывая предстоящие матчи Лиги Европы, ротацию стоит применять в отношении двух-трех игроков, а не пяти-шести», – сказал Кобелев.