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    Хонда: «Не общаюсь с игроками ЦСКА. Просто я такой человек»

    Бывший полузащитник ЦСКА Кейсуке Хонда сообщил, что не поддерживает связь с бывшими одноклубниками. Как отметил футболист, это не в его характере.

    «Слежу ли за ЦСКА? Нет, сорри. Знаю, что они играли в этом сезоне в Лиге чемпионов. Еще в курсе, что там по-прежнему осталось много моих друзей.
    Но я с ними не общаюсь.

    Считаю их своими друзьями, но просто я такой человек. У нас в Японии не принято ворошить прошлое», – сказал Хонда.

    Хавбек нынешний сезон проводит в составе мексиканского клуба «Пачука».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    17.12.2017 10:52
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    Комментарии (21)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    OfaZavr
    1513498180
    кажется что обиду затаил, а может и не кажется)
    Ответить
    Cobold
    1513502554
    Просто ты мурло. Тебе место в той клоаке, где ты сейчас.
    Ответить
    Tostao
    1513505389
    "У нас в Японии не принято ворошить прошлое ..." Ну да, ну да... вот поэтому они сейчас и считают, что атомные бомбы сбросили не янки, а мы.
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    Полная Канистра
    1513505486
    японская белая ворона
    Ответить
    veltrener
    1513505903
    Не принято ворошить прошлое?? Ну-ну! Тогда почему с Курилами вы никак не успокоитесь до сих пор??
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    Dominator777
    1513511842
    Да с Хондой и общаться никто из армейцев не будет, после того как он сыграл на нижайшем уровне ряд последних матчей за армейский клуб.
    Ответить
    dok66
    1513518312
    Сказал бы просто : "Я сдулся . парни!" И причем здесь Япония !
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    bset
    1513520730
    Не создал бы проблем при уходе, без проблем взяли назад и тоже играл в ЛЧ. А так играть тебе во второсортных клубах. Зато мечта сбылась - за Милан на скамейке посидел.
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    Lester84
    1513528801
    Хонда: "Просто я такой человек - говеный человек!"
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    ologreds
    1694991716
    numo529443
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