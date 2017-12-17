Хонда: «Не общаюсь с игроками ЦСКА. Просто я такой человек»

Бывший полузащитник ЦСКА Кейсуке Хонда сообщил, что не поддерживает связь с бывшими одноклубниками. Как отметил футболист, это не в его характере.
«Слежу ли за ЦСКА? Нет, сорри. Знаю, что они играли в этом сезоне в Лиге чемпионов. Еще в курсе, что там по-прежнему осталось много моих друзей.
Но я с ними не общаюсь.
Считаю их своими друзьями, но просто я такой человек. У нас в Японии не принято ворошить прошлое», – сказал Хонда.
Хавбек нынешний сезон проводит в составе мексиканского клуба «Пачука».