Хонда: «Не общаюсь с игроками ЦСКА. Просто я такой человек»

Бывший полузащитник ЦСКА Кейсуке Хонда сообщил, что не поддерживает связь с бывшими одноклубниками. Как отметил футболист, это не в его характере.

«Слежу ли за ЦСКА? Нет, сорри. Знаю, что они играли в этом сезоне в Лиге чемпионов. Еще в курсе, что там по-прежнему осталось много моих друзей.

Но я с ними не общаюсь.

Считаю их своими друзьями, но просто я такой человек. У нас в Японии не принято ворошить прошлое», – сказал Хонда.

Хавбек нынешний сезон проводит в составе мексиканского клуба «Пачука».