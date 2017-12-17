Кроос: «Реалу» не нужна дополнительная мотивация в матче с «Барселоной»

Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос выразил уверенность, что команда имеет определенный настрой предстоящий матч с «Барселоной». Игра в рамках 17-го тура чемпионата Испании пройдет в Мадриде 23 декабря.

«Перед матчем с «Барселоной» нам не требуется никакой дополнительной мотивации. Вообще ничего не надо для настроя на эту игру. Что бы у команды не произошло ранее, предстоящий матч будет особенным», – сказал Кроос.

«Барселона» возглавляет турнирную таблицу национального первенства, «Реал» – четвертый.